Yes, nós temos chocolate!

Páscoa chegando, supermercados já abastecidos com os ovos de chocolate e por dentro já estamos alvoroçados para a chegada do domingo de Páscoa, não é?! E realmente estamos precisando adoçar a vida nesse último ano. Ah, o chocolate! Este alimento que tem suas origens nas civilizações pré-colombianas, mas se popularizou na Europa dos séculos XVII e XVIII. Porém, o cultivo do cacau não pode ser realizado por lá, pois necessita do clima tropical úmido, encontrado na América Central, África Ocidental e bem aqui, pertinho da gente, nos biomas brasileiros da Mata Atlântica e Amazônia. E sim! Nós temos chocolate!

O Brasil além de um grande produtor do cacau, matéria prima do chocolate, também produz o próprio chocolate. E digo mais. Existem experiências gastronômicas onde é possível conhecer desde a plantação do cacau até o chocolate prontinho, que temos organizados em dois grupos: o chocolate industrial, já produzido em larga escala e os chocolates especiais de origem conhecida. Neste segundo grupo temos tree to bar, que são conhecidos como “da árvore à barra” e os bean to bar, aqueles que vão “da amêndoa à barra”. Temos aí um tipo de viagem que junta o agradável ao super agradável.





Os estados produtores são a Bahia, naquela que já conhecemos como a “Costa do Cacau”, tão relatada na obra de Jorge Amado. E ainda Pará, Espírito Santo, Rondônia e Mato Grosso. Já existem relatos também de pequenas produções no Mato Grosso do Sul. Porém, o chocolate do Brasil ainda é mais conhecido fora do país do que aqui dentro. Algumas marcas brasileiras já exportam, e outras já são até mesmo premiadas em concursos internacionais importantes para o setor. Segundo a especialista e consultora em chocolates do Brasil, Juliana Ustra , ainda falta o brasileiro reconhecer o que produz.





Neste sentido, ela criou o projeto “ Expedição Cacau e Chocolate do Brasil ”, no qual ela irá percorrer e registrar diversos destinos produtores e relatar sua experiência em livros físico e online, além de outros materiais sensoriais, contribuindo para que o Brasil seja visto como um destino turístico para inúmeras experiências dentro da cadeia produtiva do cacau e do chocolate. O projeto foi iniciado em 2020, e a previsão de conclusão e lançamento do material é em 2022









É claro que estamos curiosos para saber como tudo isso acontece, não é?! E já existem algumas iniciativas de empreendimentos que recebem turistas em fazendas de cacau e também em fábricas de chocolates. A Fazenda Capela Velha, a Fazenda Yrerê, a Fazenda Vale Potumuju e a Fazenda Santa Ana, são algumas das que já recebem visitação e já começam a entrar no cenário do turismo gastronômico. São bons exemplos de segmentação turística, como já abordei no blog





Na Fazenda São José, que em breve irá lançar também o serviço de hospedagem, além da visita à fazenda, os produtos são orgânicos e a mata é fechada, que ilustra o tipo de produção de cacau "cabruca". Neste sistema há uma forte preservação ambiental, onde o cacau cresce de forma harmônica com outras espécies animais e vegetais. Ou seja, uma experiência gastronômica e ecológica, e claro, histórica. Afinal a Bahia conta muito na nossa história inicial, mas ainda hoje nos surpreende com tantos destinos e formas diferentes de explorar o Brasil.





Esperamos ansiosos que os outros estados sigam na mão da produção associada ao turismo, afinal a atividade turística valoriza não só o produto, como também o produtor. O turismo tem a capacidade de humanizar aquilo que temos apenas como objetos, já pensou nisso?! Então sugiro que neste domingo de Páscoa, além das reflexões da Semana Santa, você deguste seu chocolate já programando uma próxima viagem gastronômica, que tal?





