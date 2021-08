Viagem temática: como explorar destinos a partir de um tema

(foto: Universal Studios/ Foto: Pixabay)





O próprio nome já diz! Viajar utilizando um tema específico para transformar sua viagem em uma verdadeira experiência imersiva em determinado assunto. Para quem trabalha com turismo, explorar uma temática de destino nada mais é do que segmentar o turismo em um local ou região com uma vocação muito forte para determinado assunto ou vivência. Entretanto, uma viagem temática, para quem viaja, dá a possibilidade de conhecer um destino sob uma perspectiva segmentada. Então, se você conhece um destino apenas visitando os principais pontos turísticos, poderá se surpreender experimentando um novo tipo de turismo em algum destino que você jurava que conhecia na palma da mão.









Existem algumas formas de experimentar as viagens temáticas. É possível, por exemplo, escolher um hobby ou ofício para desenvolver ou aprimorar habilidades. É o caso de uma trip fotográfica, onde, acompanhado por um fotógrafo é possível conhecer (ou reconhecer) uma paisagem com outros olhos, aproveitando técnica e o uso da luz. Em Ouro Preto e outras cidades históricas mineiras , é possível realizar esse tipo de experiência, e certamente o viajante levará para casa um registro incrível (e profissional) da sua viagem.





Comer, rezar e amar são excelentes temas que nos fazem sair de casa também. E a cada dia, destinos e empreendimentos têm se especializado mais em experiências gastronômicas. Minas Gerais tem dado largos passos nesse sentido, não apenas de enaltecer a gastronomia típica na hora da comilança, mas levando em conta também todo o modo de fazer de diversos itens gastronômicos que fazem parte do dia a dia dos mineiros. Outro destino que se destaca pelas experiências gastronômicas é a Itália, que é carregada de regiões com experiências neste segmento, como a Toscana, Umbria, Veneto e Lazio. Existem roteiros onde é possível não apenas degustar, mas realizar cursos práticos que apresentam e ensinam o preparo de pratos típicos italianos, passeios turísticos e aulas com renomados chefs de cozinha.





Momentos e retiro e introspecção também são temáticas que levam as pessoas a viajar e garantir momentos de reflexão e crescimento pessoal, podendo ser por motivos religiosos ou até filosóficos. É o caso de destinos como a Índia, China e Santiago de Compostela, na Espanha. No Brasil, os diversos santuários como o Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté e o de Aparecida, em São Paulo, entre tantos outros também oferecem um experiência dentro da religiosidade.





Mas existem também outros tipos de temáticas que nos fazem viajar, em todos os sentidos. São experiências mais fantasiosas ou artísticas , que fazem com que seja possível conhecer um local pela perspectiva de um personagem ou de um artista, por exemplo. Neste sentido, é possível visitar roteiros de histórias que primeiro nos fizeram viajar do sofá da sala de casa ou da sala de cinema, como por exemplo os roteiros do famoso bruxo Harry Potter - que passam pela Inglaterra, Escócia, Alemanha e Universal Studios, na Flórida, e ainda, cenários de Game of Thrones, em Dubrovnik, na Croácia ou do seriado Outlander, também na Escócia. Saindo da fantasia pura e entrando no mundo artístico (que também tem lá suas muitas fantasias, não é?), é possível conhecer diversos locais com esse olhar.





Alguns destinos sequer conseguem se separar do artista que os consagrou, como é o caso de Giverny na França, que abriga a famosa residência do impressionista Claude Monet e Amboise, na região do Val du Loire, também na França, que respira muito do gênio renascentista Leonardo da Vinci, que passou ali os últimos anos de sua vida na mansão Clos Lucé. Na visita é possível conhecer a sala onde Da Vinci trabalhava e o quarto em que dormia e onde morreu. Há também inúmeros modelos em miniaturas de seus inventos: avião, automóvel, helicóptero, tanque, maquinarias diversas, entre outros, além de cópias de documentos com seus esboços, planos, desenhos e cálculos.





Mais próximo da gente, recentemente a cidade de Brasília inaugurou a rota turística sobre a história do rock, onde visitando cerca de 40 locais, os amantes do tema podem conhecer a história de bandas como Legião Urbana, Plebe Rude, Raimundos, Capital Inicial e outros que fizeram a história do rock nacional.





As viagens temáticas reforçam a ideia de que é possível conhecer um destino sob diversos aspectos, basta mudar seu ângulo de visão e descobrir novas formas de experimentar o mesmo local. Com certeza a cada viagem deste tipo, você terá a sensação que está conhecendo um novo lugar!





