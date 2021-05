Você já viajou pelas janelas de Minas Gerais?

Quarto do Novotel BH, na Savassi (foto: Isabella Ricci/Divulgação )





Você certamente já viu, ou já tirou, uma foto de Minas Gerais emoldurada por uma janela. As vistas são tão bonitas e com tantas paisagens, que as janelas de Minas já viraram fotos, vídeos, músicas e têm até uma personagem que compõe muitas delas: a namoradeira. E turismo é sempre recheado dessas experiências e dessas possibilidades, não é?! A sua visão da janela, pode ser bem diferente da minha, porque o que a gente vê em cada viagem é pessoal e intransferível, como nossos documentos. Eu posso te contar muita coisa, mas você sabe que tem que ir lá ver da janela com os seus próprios olhos.

As imagens mais comuns são as das janelas coloniais, tão presentes nas históricas Ouro Preto, Tiradentes, na tradicional Vesperata de Diamantina e tantas outras espalhadas pelo estado. Mas Minas Gerais, apesar do forte e incontestável viés histórico cultural, tem se modernizado na forma de apresentar destinos e experiências turísticas. Por isso, as janelas, molduras das nossas fotos, têm evoluído com a arquitetura que conta tanto da história de um povo. Um exemplo, é a janela da foto da coluna de hoje.





De um prédio novinho em folha que abriga os dois hotéis mais novos de Belo Horizonte, o Novotel BH Savassi , coladinhos um no outro. E uma das molduras de lá é de um dos quadros mais icônicos da cidade: a Serra do Curral. Sem falar que está numa esquina bem famosa para os boêmios dos anos 80 e 90. Os hotéis estão localizados na esquina onde funcionava o Savassinuca, ponto certo de fim de noite para uma saideira ou uma (ou várias) partida de sinuca. Isso é muito Minas, não é?!





E por falar em bar, lembramos de comida. Durante a pandemia, muitos empreendimentos em Belo Horizonte, antes apenas com foco no turista de negócios, têm percebido a força da cultura na cidade. E mais, têm adaptado os negócios para contarem também um pouco da história de Minas, que vai muito além da mineração e do ciclo do ouro.





A gastronomia tão forte no estado, tem características específicas em cada região, e vários bares e restaurantes, apesar da limitação imposta pela pandemia, estão preparando cardápios que muito mais que alimentam, contam história. É o caso do restaurante Nuuu (por favor, leia com a entonação mineira! Se você não souber, peça ajuda a um mineiro) lá do Novotel BH Savassi, que oferece releituras de pratos famosos da capital mineira, como o kaol e o macarrão do bolão, por exemplo.









A cultura pulsa em Minas Gerais, isso não é novidade para ninguém. Mas a grande novidade são os empreendimentos se percebendo efetivamente como parte de um destino e fazendo questão de mostrar isso nas experiências que oferecem. O que era mais comum nas cidadezinhas do interior, chega com força na cidade grande, com ares de grandes investimentos. Aos empreendedores fica a reflexão da importância do padrão aliado à singularidade de cada de destino, que é o que transforma uma viagem em uma verdadeira experiência. Então, fique sabendo que “da janela lateral do quarto de dormir” é possível realizar verdadeiras viagens por Minas Gerais.





