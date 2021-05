Viagem: Presente de Dia das Mães

Viajar neste período, em que há uma flexibilização nos protocolos, pode ser um bom momento pra curtir a família (foto: Pixabay)

Este ano (e no ano passado também), o Dia das Mães foi diferente. Aquela festona de família grande teve que ser repensada, o almoço aglomerado no restaurante ou aquela viagem pelas redondezas para mudar de ares também ficaram para o ano que vem.



06:00 - 06/04/2021 A tecnologia e o futuro do turismo pandemia. Mas como sabemos que dia das mães é todo dia, nem sempre precisamos esperar uma data em especial para homenageá-las. Por isso, quem comemorou no último domingo de maneira bem tímida, pode aproveitar o relaxamento que estamos tendo por agora e programar um passeio com menos riscos para presentear a mulher que te trouxe até aqui. Afinal, os mais responsáveis sempre ficam com aquele medo de chegar em algum lugar e estar lotado, o nosso maior medo em tempos de. Mas como sabemos que dia das mães é todo dia, nem sempre precisamos esperar uma data em especial para homenageá-las. Por isso, quem comemorou no últimode maneira bem tímida, pode aproveitar o relaxamento que estamos tendo por agora e programar umcom menos riscos para presentear a mulher que te trouxe até aqui.









Para esta viagem segura, é importante pesquisar o destino e verificar como estão as taxas da pandemia por lá. Decidir a hospedagem se baseando nos protocolos adotados também é essencial para uma viagem segura, e se puder ir de carro, melhor ainda. Senão, fuja de horários que concentram mais pessoas nos transportes, de conexões e pontes aéreas. Para isso, é possível planejar uma viagem em família, dentro da sua “bolha de convivência” e passar alguns momentos de distração e relaxamento. Já apresentei aqui na coluna algumas viagens que podem ser verdadeiras experiências, como as Viagens criativas Cicloturismo e os Destinos que facilitam e inovam Para esta viagem segura, é importante pesquisar oe verificar como estão as taxas da pandemia por lá. Decidir a hospedagem se baseando nos protocolos adotados também é essencial para uma viagem segura, e se puder ir de carro, melhor ainda. Senão, fuja de horários que concentram mais pessoas nos transportes, de conexões e pontes aéreas.





famílias, o que pode ser um início para começar a planejar sua viagem. Para quem vai viajar com crianças, por exemplo, os blogs vacinados contra o coronavírus. E, mesmo assim não deixe de tomar todos os cuidados e seguir todos os protocolos.



Faça um check-up antes de viajar, afinal o cuidado com os nossos idosos nunca é demais. E sair com a certeza de que está tudo bem e a probabilidade de problemas de saúde durante a viagem é menor, é uma garantia que o passeio será só diversão. Outro ponto importante é respeitar os limites dos idosos, então tenha sempre atenção aos sinais de cansaço. Alguns sites e blogs são especializados em dar dicas de viagem para, o que pode ser um início para começar a planejar sua viagem. Para quem vai viajar com crianças, por exemplo, os blogs Turista Profissional A Janela Laranja dão ótimas dicas. Mas se você vai viajar com sua mãe (e pai também) mais idosos, alguns cuidados são essenciais. O primeiro é que eles já tenham sidocontra oE, mesmo assim não deixe de tomar todos os cuidados e seguir todos osFaça um check-up antes de viajar, afinal o cuidado com os nossosnunca é demais. E sair com a certeza de que está tudo bem e a probabilidade de problemas de saúde durante a viagem é menor, é uma garantia que o passeio será só diversão. Outro ponto importante é respeitar os limites dos idosos, então tenha sempre atenção aos sinais de cansaço.





Já os destinos e empreendimentos que recebem famílias com crianças ou idosos precisam estar atentos ao que oferecem. Atrativos turísticos devem, sempre que possível, investir em tecnologia, interatividade e acessibilidade. Empreendimentos, tal como as cidades, devem estar sempre bem sinalizados e informação é palavra de ordem. Portanto horários e regras do estabelecimento devem estar sempre claras e acessíveis, tanto em formato escrito quanto na ponta da língua dos colaboradores. E, claro, cortesia sempre deve fazer parte do dia a dia da equipe, especialmente neste momento que estamos vivendo. Afinal para seguir protocolos e garantir a saúde e segurança de todos muitos “nãos” precisam ser ditos. Portanto, investir no treinamento das equipes é fundamental para que cada “não” traga junto cuidado e preocupação com o outro, e não apenas a restrição.





E que cada final de semana ou feriado prolongado traga a possibilidade de celebrarmos a vida daqueles que nos trouxeram ao mundo, ou daqueles que colocamos no mundo. Pois além da história que os destinos turísticos carregam, nós carregamos conosco a nossa história através das pessoas que fazem parte da nossa vida. E se pudermos juntar essas duas histórias, melhor ainda, não é?!