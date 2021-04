A tecnologia e o futuro do turismo

As novas tecnologias não irão substituir as viagens (foto: Pixabay) tecnologia já estava presente nas nossas vidas bem antes da pandemia. A cada viagem é possível perceber como a tecnologia vem tomando conta da jornada turística. Com a pandemia do covid 19 esta movimentação foi acelerada, e antes mesmo do final do nosso confinamento, já é possível vermos novidades tecnológicas a cada dia. Se há pouco tempo atrás as OTA’s (On line Travel Agencies/ Agências de Viagem On Line) eram a grande novidade, hoje em dia elas já fazem parte da nossa rotina. O avanço dajá estava presente nas nossas vidas bem antes da pandemia. A cada viagem é possível perceber como a tecnologia vem tomando conta da jornada turística. Com a pandemia do covid 19 esta movimentação foi acelerada, e antes mesmo do final do nosso confinamento, já é possível vermos novidades tecnológicas a cada dia. Se há pouco tempo atrás as OTA’s (On line Travel Agencies/ Agências de Viagem On Line) eram a grande novidade, hoje em dia elas já fazem parte da nossa rotina.





viagens. Afinal de contas, com um smartphone na mão é possível reduzir os custos da viagem, melhorar a pesquisa por atrativos e até mesmo se deslocar com mais eficiência. Isso sem falar na variedade de programas de milhagem por exemplo, que podem facilitar em muito a viagem dos mais engajados nas tecnologias disponíveis. Com a pandemia, e o início da reabertura de alguns destinos foi possível perceber o boom do autosserviço. Obviamente, como já falei aqui na coluna , as novas tecnologias não irão substituir as viagens, mas certamente melhoram as experiências nos destinos e o planejamento das.

robôs. É o caso dos check-ins e outros serviços em aeroportos e hotéis, que já possuem robôs capazes de fazer o serviço operacional. Já o humano, continua com o que somente nós podemos fazer – pelo menos por enquanto. Um bom "dedo de prosa" para contar o que se tem para fazer em determinada cidade, um sorriso de boas vindas e claro, toda a parte administrativa e de resolução de imprevistos. Onde antes era essencial a presença humana, hoje, em muitos casos, ela pode ser substituída por.





A internet das coisas também veio para ficar. Entrar num quarto de hotel e resolver tudo clicando no controle remoto não é nada mal, concorda?! Sem levantar da cama, é possível controlar as cortinas, as luzes e até pedir a comida.

Em alguns hotéis, e até mesmo em algumas casas aqui no Brasil, já é possível conhecer a Alexa. Ela é uma assistente conversacional da Amazon, capaz de entender o contexto até certo ponto e executar tarefas simples, como configurar alarmes, informar a situação do trânsito ou a previsão do tempo, executar uma lista de músicas ou reproduzir podcasts. Ela já está disponível em alguns hotéis do grupo Marriott.





Aplicativos que facilitam a vida do viajante também são sempre bem-vindos, principalmente se eles oferecem interatividade, descontos, pesquisa de preços e não precisarem de muitos dados dos celulares. Criar um aplicativo que apenas coloque o que estaria num guia físico disponível na tela do celular não configura criatividade, nem interação. É preciso bem mais que isso. Os viajantes, cada vez mais informados e conectados, buscam tecnologias que facilitem sua jornada.

Um exemplo, é o caso da empresa Voll .Disponível apenas para o público corporativo, a ferramenta permite que as companhias clientes gerenciem em um sólugar tudo que envolve uma viagem de trabalho. Fora os deslocamentos internos na cidade, é possível cotar passagens aéreas, reservar hotéis e pedir refeições dentro do app da Voll. Para isso, a startup tem parceria com os principais aplicativos do mercado, como Uber, Cabify, iFood, companhias aéreas e hotéis.





Aplicativos de realidade aumentada, que integram elementos ou informações virtuais com o mundo real, também são uma boa aposta para o desenvolvimento do turismo, pois enriquecem muito a experiência turística. Na companhia aérea LATAM, através da realidade aumentada é possível saber antecipadamente se a mala está dentro do limite de tamanho permitido. Já a startup Kabaq oferece uma solução para transformar os cardápios dos restaurantes. Antes de fazer o pedido, os clientes podem apontar o smartphone para a mesa e ver imagens tridimensionais em tamanho real dos itens do menu. Infelizmente esta experiência ainda não temos no Brasil, mas é possível vivenciá-la se você for a Nova York na rede Bareburger e na Magnolia Bakery.





Enfim, em poucos casos a tecnologia vai substituir a mão de obra humana no turismo. Em contrapartida aprimorar as experiências turísticas lançando mão de inovação tecnológica é a cereja do bolo, que pode fazer com que um turista decida ou não por um determinado destino ou empreendimento.





