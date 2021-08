A Arte consegue impulsionar o turismo no Brasil?!

Yara Tupynambá em seu jardim (foto: Isabella Ricci ) turismo, para que não está a passeio, é uma atividade econômica ainda em desenvolvimento no Brasil. O fato é que, para que exista uma atividade econômica sustentável e até lucrativa, é essencial que exista produto. No nosso caso temos aqueles que fornecem os serviços essenciais à atividade turística, como os hotéis, restaurantes e meios de transporte. , para que não está a passeio, é uma atividade econômica ainda em desenvolvimento no Brasil. O fato é que, para que exista uma atividade econômica sustentável e até lucrativa, é essencial que exista produto. No nosso caso temos aqueles que fornecem os serviços essenciais à atividade turística, como os hotéis, restaurantes e meios de transporte.

E os principais insumos da atividade, que são os elementos que efetivamente fazem com que uma pessoa decida visitar um determinado destino. Em Minas Gerais e em grande parte do país, temos no segmento de turismo cultural um dos principais insumos para que a atividade aconteça de maneira plena. Será? A arte e a cultura conseguem mesmo impulsionar o turismo no Brasil?!





Quando uma pessoa escolhe um destino cultural, ela busca encontrar diversas formas de expressão cultural, e quando um destino e seus equipamentos culturais estão dispostos a investir nesta motivação de passeio , eles criam um ambiente de lazer e de educação para quem vive ou passeia por ali. Porém, quando não há o investimento e o interesse, abre-se uma lacuna no estímulo ao turismo cultural, e por consequência todas as benesses deste segmento ficam comprometidas.





É claro que a arte transita por diversos aspectos da composição humana. Afinal, ao mesmo tempo que informa, diverte. E existem alguns poucos e bons que acreditam na nossa arte. Assim sendo, para comemorar essa data que deveria ser celebrada em nossa rotina diária ao longo dos anos, o Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte (CCBB – BH) traz, na próxima quinta-feira, uma live com a artista mineira Yara Tupynambá.

No evento, que está previsto para ir ao ar a partir das 20 horas no canal do YouTube do CCBB BH, e poderá contar com público físico e obviamente seguirá todos os protocolos de segurança, Yara irá falar – e mostrar, as técnicas que utilizou ao longo de 70 anos de sua carreira artística, como se tornou a grande muralista que é, quais foram as grandes influências de sua jornada e como os elementos afetivos de sua vida ganham registro em sua obra.

Sob o título: “Yara Tupynambá – O Ouro de Minas”, a artista irá contar como foi sua relação como principal aluna de Guignard e como ele influenciou tecnicamente em suas obras. Uma conversa descontraída e cheia de conhecimento será conduzida com diversos elementos visuais, tanto para quem está presencial, quanto para quem estará online.





Para que a arte realmente seja percebida com o valor que tem e seja parte da história de um povo, ela precisa ser estimulada desde cedo. Nem todos serão artistas logicamente, mas é importante para o desenvolvimento de uma nação, que as pessoas consigam enxergar nas expressões artísticas as histórias que são contadas através delas. Essa percepção deve ser estimulada nas crianças, que crescerão com a sensibilidade necessária para perceber o valor das artes, e não apenas o preço.

E aí sim, a arte conseguirá impulsionar o turismo no Brasil, fazendo com que cada vez mais as pessoas se interessem em viajar para conhecer história e cultura através da arte.





Para quem quiser comemorar o “Dia Nacional das Artes” em grande estilo, é possível retirar os ingressos presenciais (que são limitados) através do link

Ou, numa pequena reunião em casa em volta do computador ou da smart tv, assistir a esta live diretamente no canal do Banco do Brasil no YouTube





