Tecnologia no turismo: envolve e facilita a vida do turista

Los Angeles (foto: Divulgação/Hurb)





Uma viagem não é apenas sair do ponto A e chegar ao ponto B, isso ficou apenas nas aulas de física. Hoje em dia, a viagem começa muito antes de fazermos as malas. Quando começamos a planejar nossa viagem, já começamos a viajar, afinal a internet nos permite uma imersão em nosso destino escolhido, ou a escolher. Aliás, não a internet, mas o que ela nos proporciona através de diversos aplicativos e plataformas que facilitam a vida de qualquer viajante, desde o planejamento até o retorno das viagens.



Você provavelmente quando viaja posta suas experiências e percepções em alguma rede social. Se não é você quem posta, provavelmente tem aquele amigo que vai postar e te marcar!

A tecnologia tem diversas faces e, no turismo, ela serve não só para facilitar a vida do turista, mas também envolver o viajante e seus seguidores, sejam dezenas ou milhões, em cada parada e experiência ao longo da viagem.





Quem viaja, normalmente, está envolvido em diversos aplicativos, de turismo ou não. As redes sociais como Instagram e TikTok para os mais jovens e/ou antenados, Facebook para os mais “tradicionais” e YouTube para os mais animados na edição, estão entre os grandes divulgadores de destinos, para diversos tipos de público.



Nesse sentido, influenciadores digitais fazem a festa, apresentando destinos, hotéis e experiências das mais variadas e divertidas formas, e os destinos e empreendimentos colhem excelentes resultados dessa divulgação. Afinal, já aprendemos que o Brasil é muito mais do que o Rio de Janeiro, Salvador, Amazônia, Praias do Nordeste e Cidades Históricas, o que dirá o mundo, não é?! As possibilidades são infinitas! Já não dá mais para falar que fulano conheceu o mundo todo, como falávamos antigamente.





E, entendendo esse movimento em torno do turismo e todas as experiências que ele proporciona, a Hurb, maior plataforma de viagens online do Brasil, é parceira da 1ª edição do “TikTok Awards”. O engajamento dos usuários ultrapassou fronteiras e inspirou não só coreografias para muitos hits musicais, como engajou os amantes da cozinha, que exibiram e ensinaram diversos pratos, e também incentivou os turistas a detalhar as curiosidades de seus destinos.



“O TikTok tem uma sinergia muito grande com o Hurb por serem duas empresas de tecnologia disruptivas para seus mercados. As tendências que nasceram no aplicativo vieram para ficar e nós estamos bastante orgulhosos de estarmos juntos com eles”, comenta Filipe Baeta, head de Performance (Growth) no Hurb.









Os vencedores serão escolhidos por votação popular e revelados em evento fechado para convidados em São Paulo, no dia 15 de dezembro, a partir das 19h. Também será transmitida a live no perfil



Esta será a primeira premiação no Brasil e, ao todo, serão 20 categorias reconhecidas como: "Entregou tudo na For You", "Resenha de Viagem", "Nunca foi coadjuvante", "Hit do Ano", "Fofoca? Aceito", "Chegou Brilhando", "Profissão: Gamer", entre outras.





Se o mundo mudou, umas das mais antigas práticas da humanidade, que é se deslocar, também mudou. Viajar assumiu novas formas. Já não nos basta pegar um avião, nos hospedar em um hotel e tirar algumas fotos em frente a um atrativo famoso. Agora somos dinâmicos e participativos em nossas viagens. E para quem curte e se envolve com todo o processo, as plataformas tecnológicas são grandes aliadas da nossa nova forma de viajar.