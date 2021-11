Natal em Barão de Cocais! Por que não?!

Praça Monsenhor Gerardo Magela, Santuário São João Batista (foto: Luiza Morais) Dentre os inúmeros aprendizados que a pandemia trouxe, um deles foi certeiro para o sofrido setor do turismo. Não existe destino pronto, e em contrapartida qualquer destino com estratégia e criatividade pode entrar para o caderninho de “próximas viagens” dos turistas, agora mais ávidos do que nunca por destinos fora do óbvio. Os investimentos podem se iniciar a partir de diversas estratégias. E a cidade de Barão de Cocais, tal qual o homem que batizou o município com seu título, se mostra inovadora no natal deste ano. Então, por que não experimentar ver as luzes de natal em um destino que talvez não estava nos seus planos?





O Barão de Cocais, como ficou conhecido José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, nasceu na Fazenda da Cachoeira à 2 quilômetros da charmosa Vila Colonial de Cocais. O município, localizado na região do Circuito do Ouro, em Minas Gerais, fica bem próximo ao Caraça, e já possui algumas singularidades. Todo ano acontece a Festa dos Pés de Pomba, uma alusão à terra vermelha que sujava os pés dos moradores da cidade e acabou se tornando motivo de tanto orgulho que virou até uma festa. Por lá também é possível experimentar quitandas mineiras deliciosas, e uma goiabada que certamente será uma das mais gostosas que você vai experimentar na vida.









Batizado de "Luzes de Barão", o evento vai iluminar por quase um mês alguns dos principais pontos do município, como a Praça Nossa Senhora Aparecida, o Santuário de São João Batista e o distrito de Cocais. De acordo com o Secretário de Cultura e Turismo, Gabriel Cassoli "O 'Luzes de Barão' promete ser um dos maiores eventos já realizados no município no que se refere às celebrações natalinas. Nossa expectativa é que, neste momento que iniciamos um pós-pandemia, as manifestações culturais e artísticas do evento reflitam no sentimento de esperança que desejamos para 2022", pontuou. Ou seja, o evento marca no município o momento de investimentos sólidos no turismo.





No Brasil, estamos acostumados sempre aos mesmos destinos que investem nas decorações de natal. Gramado, Curitiba e Tiradentes já fazem isso lindamente, há anos. Mas temos que concordar que possuímos diversos destinos que podem, e devem investir em uma data que mexe tanto com a emoção de todos nós. E se mexe com a nossa emoção, pode também movimentar o comércio e todo o setor, contribuindo para que o ano de 2022 seja produtivo para o setor do turismo e mais ainda para aqueles que viajam, e estão procurando emaranhar Brasil adentro para conhecer cada canto da nossa cultura.





A inauguração das “Luzes de Barão” acontece no próximo dia 01 de dezembro, às 19h30 na Praça Nossa Senhora Aparecida, e a programação se estende tanto pela cidade quanto pelo distrito de Cocais, que merece uma visita e um pernoite na vila que é tão histórica, que além de abrigar nossa história colonial, abriga também um sítio arqueológico! Mas aí já é uma outra história.





