Como muitos belorizontinos costumam dizer: "Belo Horizonte é uma roça iluminada". Mas a gente fala isso com muito carinho, porque a gente sabe que a cidade cresceu, e muito, desde a sua fundação em 1897, e que já extrapolamos há tempos os limites da Avenida do Contorno (que já não contorna a cidade, mas envolve, quem está do lado de dentro e quem está do lado de fora da avenida). Porém, Belo Horizonte sempre tem um jeitinho acolhedor e meio interiorano, e é bem comum encontrar amigos e familiares pela cidade, sem ter combinado nada.



Por outro lado, Belo Horizonte tem apresentado possibilidades para os turistas, além do turismo de negócios. O lado cidade grande, apresenta diversas tribos, passeios culturais e inúmeras possibilidades de norte a sul e de leste à oeste. Então, se eu fosse você, convidava todo mundo: "Vem pra BH"!

E desse jeitinho bem mineirinho, foi criada a campanha "Vem pra BH" idealizada pelo Turismo de Minas , com diversos apoios institucionais e empresariais, o projeto que já está em sua segunda edição lança um olhar sensível sobre a cidade e apresenta várias opções de passeios e também parcerias, que viabilizam descontos para os visitantes aproveitarem ao máximo Belo Horizonte.









Agora, na segunda edição, o "Vem pra BH" traz, além dos roteiros tradicionais, opções fora do óbvio, que vão fazer até os belorizontinos se apaixonarem novamente pela cidade. Assim, esta edição traz a região da Savassi, o Centro da cidade, com museus e o famoso Edifício Maletta e o tradicional bairro de Santa Tereza, reduto da boemia com os botecos mais incríveis da cidade. Na primeira edição, a campanha apresentou os roteiros Sapucaí, na famosa rua do bairro Floresta, que fica bem atrás da Praça da Estação e oferece além de bares, um belo visual do centro da cidade e painéis do Circuito Cura . A Pampulha, com toda sua arquitetura moderna e os Mercados de BH, porque aqui gastronomia é coisa séria. E ainda, o bairro das Mangabeiras, com as vistas mais lindas da cidade e o Circuito Liberdade, com diversas atrações culturais.





Eles ainda visitam diversos restaurantes, que contam a história da gastronomia mineira e fazem qualquer turista ganhar uns quilos a mais, mas sem se arrepender de nenhum torresmo ou queijo com goiabada. Afinal, não é todo dia que podemos nos render aos prazeres gastronômicos de Minas Gerais, mas quando podemos, o deleite é certo! E quem há de julgar?!





Para estimular ainda mais as visitas pela capital mineira, a campanha está lançando um e-Book que apresenta informações e fotos dos roteiros turísticos, dos hotéis e dos restaurantes. O compilado traz dicas sobre a cidade, como chegar, quando ir, curiosidades, e muitas fotos e vídeos para inspirar os viajantes. São cerca de 100 páginas, em arquivo PDF, otimizado para leitura em telas de celulares e gratuito, que pode ser baixado no link www.vemprabh.com.br

A campanha ainda oferece descontos nos hotéis parceiros que vão de 15% a 20%, e podem ser aproveitados tanto por turistas, quanto por moradores que querem curtir a terrinha de uma forma diferente. São eles: BH Plaza (20% de desconto na reserva realizada pelo site do hotel inserindo o código VEMPRABH), Holiday Inn Belo Horizonte (20% de desconto na reserva realizada pelo telefone do hotel informando o código VEMPRABH), Ouro Minas Palace (20% de desconto na reserva realizada pelo site do hotel inserindo o código VEMPRABH), Tryp BH Savassi (15% de desconto na reserva realizada pelo site do hotel inserindo o código VEMPRABH) e Novotel BH Savassi (15% de desconto na reserva realizada pelo telefone do hotel informando o código VEMPRABH).





Além disso, alguns influenciadores foram convidados a dar seu olhar sobre a cidade, o que rendeu diversos conteúdos incríveis sobre como aproveitar ao máximo Belo Horizonte. Beagá pode te surpreender, seja você um visitante ou um morador.





