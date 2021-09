Turismo mais seguro em Monte Verde

(foto: CJP/DCO/Subtenente José Maria )





Lugar bom para visitar tem que ser primeiro bom para morar. Essa afirmação carrega tanto planejamento e tantas nuances, que a maioria das pessoas nem imagina. Quando se fala em organizar um destino para visitação turística, essa estrutura precisa prever além das questões óbvias como meios de hospedagem , alimentação e lugares bacanas para se visitar, todo um contexto que faça esse óbvio acontecer. E então são necessários investimentos em acessos viários, transporte, segurança e até saúde. Afinal, se quando estamos viajando nos "mudamos de casa" temporariamente, precisamos encontrar a mesma estrutura, ou se possível até melhor, do que no nosso destino de origem.









E um dos pontos determinantes para a escolha de um destino turístico é a segurança. A sensação de transitar tranquilamente por um lugar que não conhecemos aumenta consideravelmente o score de qualquer destino. Por isso, o estado de Minas Gerais está investindo em um programa de turismo mais seguro, começando pelo famoso destino romântico de Monte Verde , localizado entre as montanhas da Serra da Mantiqueira, no sul de Minas.





Monte Verde já é um destino bem conhecido, não apenas dos mineiros, mas também dos brasileiros. Além de curtir o friozinho no período do inverno, o distrito de Camanducaia, que fica a 480 km da capital e mineira e a 160 km de São Paulo, carrega charme e inspiração europeia. Com este cenário, uma parceria inédita da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais e a Polícia Militar de Minas Gerais, inauguraram a Rede Integrada de Proteção ao Turismo.





Depois de mais de um ano sofrendo por causa da pandemia da COVID-19, o setor do turismo dá passos largos para a retomada, e Minas Gerais figura entre os protagonistas desta retomada. Neste sentido, é importante fazer além do que já estava sendo feito antes da pandemia. O período de caos, permitiu ao setor refletir sobre os caminhos que precisavam ser percorridos e o investimento em áreas que sempre estiveram nos discursos, mas que pouco apareciam na prática.





É o caso a da união da segurança pública mineira com a pasta especializada no turismo. Essa aproximação era urgente e necessária. Através dela, se bem trabalhada, será possível unir a temática da segurança brasileira (tão comentada no exterior) à uma das atividades econômicas mais promissoras do nosso país. O turismo além de gerar lazer e qualidade de vida para quem visita, gera também empregos e movimenta a economia local de qualquer destino.





Ainda não é capaz de gerar grandes arrecadações para o setor público como a mineração e as grandes indústrias, entretanto, se gera qualidade de vida e autonomia para a população, acaba desonerando o setor público no longo prazo.





Pode ser que Monte Verde esteja abrindo uma importante vertente para o turismo em Minas Gerais , contribuindo para construir experiências mais seguras, além de prazerosas. Num estado que possui 853 municípios, mais de 600 deles participando da política pública de turismo e diversas segmentações capazes de atrair os mais diversos perfis de turistas, deste o ávido pela gastronomia até o louco por aventuras, passando pelos apaixonados pela história e cultura, o investimento na infraestrutura de serviços e a aproximação das comunidades locais com o planejamento e execução da atividade turística local e regional, é capaz de transformar não só as experiências turísticas, mas a vida das pessoas que fazem isso tudo acontecer. Afinal, como já sabemos, lugar bom para visitar tem que ser bom para morar!





