Monte Verde é o segundo destino entre os 10 mais acolhedores do Brasil

Monte Verde é o 2º local mais acolhedor do Brasil (foto: Divulgação Prefeitura )

O distrito de, em Camanducaia,, é reconhecido por sua boa hospitalidade, que atrai milhares de turistas todos os anos. De acordo com a premiação2021, da plataforma de reservas on-line Booking.com, o destino aparece como o segundo localdo Brasil.

Seja por suas belezas naturais, arquitetura europeia ou atividades de lazer, Monte Verde tem ganhado espaço no coração não só dos brasileiros, mas de pessoas do mundo todo. Ano passado, por exemplo, foi o único local do Brasil a aparecer na lista de 10 lugares mais acolhedores do mundo, conforme pesquisa da Booking.com.

Para o Secretário de Turismo de Camanducaia, Bruno Rosa, a principal característica que coloca Monte Verde nessa posição é a qualidade do atendimento e carinho que o turista recebe no local. "A gente fica muito feliz que nosso trade turístico, nossos empresários, fazem valer esse acolhimento, porque isso é deles", afirma o secretário.

Bruno ainda explica que estar no topo do ranking é de extrema importância, porque o levantamento leva em consideração a avaliação de pessoas que fazem reservas na plataforma aplicando a proporcionalidade, caso contrário destinos maiores, como Rio de Janeiro, estariam na frente. "Proporcionalmente Monte Verde é mais acolhedor que todos esses grandes destinos, e é isso que é importante pra gente, de um valor imensurável".

O que fazer em Monte Verde?

O principal período de visitação em Monte Verde é no inverno, por causa das baixas temperaturas e típicos festivais. No entanto, em qualquer período do ano é possível encontrar turistas no local, seja para descansar ou aproveitar atividades ao ar livre, como trilhas, cachoeiras, tirolesa, passeios de quadrículo, jipe e cavalo.

"Sem dúvida o aconchego, o descanso e a tranquilidade é um dos fatores mais importantes [que fazem os turistas procurarem Monte Verde]. Porém a gente sempre pode alinhar isso sempre a turismo de aventura, ao lazer de descanso com várias opções de spa, etc", afirma o secretário de turismo.

Monte Verde fica no Sul de Minas, a 484 km de Belo Horizonte. De BH, o acesso é pela Rodovia Fernão Dias, BR-381, com os 30 km finais (da sede do município ao distrito) em estrada íngreme.

Turismo em meio à pandemia

Segundo o secretário de turismo de Camanducaia, a pandemia da COVID-19 afetou muito o turismo local. Porém, a Prefeitura, juntamente com os empresários, fez uma plano de retomada seguindo medidas sanitárias, como limitação da ocupação de hotéis.

"Isso mostra muita responsabilidade e segurança com nosso turista, e também com nosso morador, trabalhador e empresário. Porque o turista vindo com todos os cuidados sendo tomados - distanciamento, álcool em gel, higienização - a gente pode ter qualidade de atendimento e um giro mínimo, claro que reduzido, mas não ficamos parados, não somos contaminados e nem contaminamos", afirma Bruno Rosa.

Inclusive o secretário afirmou que Monte Verde terá o famoso Festival de Inverno em 2021, só que o formato do evento ainda não foi definido, pois vai depender dos níveis da pandemia no período. "Talvez a gente tenha que fazer um festival um pouco híbrido, sem aglomeração, como fizemos no natal, sem eventos com plateias, só com apresentações itinerantes - que passam pela avenida - para alegrar um pouco nossos turistas", destaca.

(Gabriella Starneck/Especial para o EM)