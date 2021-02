Minas Consciente: duas regiões do estado regridem para a onda vermelha

Comitê Extraordinário COVID-19 decidiu, durante reunião nesta quarta-feira (10/2), que duas regiões devem voltar para a onda vermelha do Minas Consciente (foto: Gil Leonardi / Imprensa MG ) Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Triângulo do Sul regrediram após apresentar piora nos indicadores utilizados para medir a evolução da pandemia da COVID-19 no estado.



Ambas devem seguir, a partir do próximo sábado (13/2), às recomendações da onda vermelha do Minas Consciente, a mais restritiva do plano. A decisão foi tomada pelo Comitê Extraordinário COVID-19, durante reunião nesta quarta-feira (10/2).





Nesta terceira fase do Minas Consciente, todas as atividades ficam permitidas em todas as ondas, desde que cumpram algumas regras, como distanciamento e limitação máxima de pessoas.





Cautela





Na última semana, o número de casos e mortes subiu 5,3% e 6%, respectivamente, no estado. O governador Romeu Zema (Novo) lembrou que a pandemia está em um momento crítico e que é preciso manter todos os cuidados para conter o avanço da doença.





“A situação do estado continua crítica, com muitos casos e muitos óbitos. Tivemos duas regiões com regressão nesta semana. Precisamos manter o uso de máscara, o distanciamento e as medidas de higienização. Isso tem ajudado a salvar vidas e precisamos continuar até que o processo de vacinação avance nos próximos meses”, disse.





Carnaval





Zema também pediu que a população não se aglomere durante o período de Carnaval, entre os dias 12 e 17 de fevereiro.





“Nenhum município terá desfile de qualquer natureza no Carnaval. Todos os prefeitos estão cientes da gravidade em que se encontra a pandemia, não só em Minas como em todo o Brasil. As nossas Forças de Segurança trabalharão no sentido de evitar qualquer aglomeração ou evento durante o período. É uma data que muitas pessoas apreciam, mas infelizmente teremos que postergar a festa, porque a prioridade é salvar vidas”, afirmou.





Adesão





Até esta quarta-feira (10/2), 665 municípios já haviam aderido ao Minas Consciente, o que representa 78% do estado. Ao todo, 12,5 milhões de mineiros foram contemplados pelo plano.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz