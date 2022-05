Aruba: que tal Caribe, para fugir do frio por aqui?!

Aruba é uma pequena e charmosa ilha caribenha (foto: Aruba/ Acervo pessoal: Isabella Ricci) O friozinho mal chega no hemisfério sul e a gente já fica imaginando uma praia. O Brasil tem praias maravilhosas, mas uma esticada ao mar do Caribe não faz mal a ninguém, principalmente depois de 2 anos de isolamento.

Aruba que é uma pequena e charmosa ilha caribenha com grande influência holandesa, tem sido uma das escolhas dos brasileiros. A influência europeia é percebida na arquitetura e a conversa por lá é uma verdadeira reunião da ONU, afinal na ilha com pouco mais de 100 mil habitantes, fala-se papiamento, inglês, espanhol e holandês.





Aruba já se prepara para receber os brasileiros. A reabertura da ilha está acontecendo em fases monitoradas de perto pelo governo local e pelo Departamento de Saúde Pública. O destino agrada a diversos tipos de público: os apaixonados por aventura, os namorados apaixonados e os apaixonados por cultura. Afinal, a ilha cria um mix de culturas autêntico, e que é refletido também na gastronomia local.





Com alguns passeios oferecidos pela Hurb , por exemplo, é possível ver a paisagem desértica incomum da ilha e as impressionantes formações rochosas de Casibari, pitorescas casas de cunucus e outras maravilhas naturais incríveis, como as formações rochosas de Ayo e a Gruta de Lourdes.

Ou também fazer um passeio pela fauna de Aruba, e ter a oportunidade de interagir e aprender sobre alguns dos animais selvagens que podem ser encontrados em Aruba. É possível visitar a fazenda de avestruzes, o santuário de animais de Philip e o santuário de burros. E o mais bacana é que parte da receita é doada para os santuários de animais.





A Hurb tem crescido na escolha dos brasileiros que conseguem se planejar para se encaixar no formato da plataforma. A empresa já levou mais de 6 mil passageiros para o destino caribenho. Dentre os tours oferecidos pelo Hurb, os que mais atraem o interesse dos turistas brasileiros para lá são a visita à Ilha Renascence, famosa por seus flamingos, e a ida para Arikok, parque nacional que compõe 20% do território da ilha.





O próprio site oficial do destino, o Visit Aruba , constatou que a Hurb é a empresa que mais leva brasileiros para a ilha. “Esse é um reconhecimento que nos deixa muito felizes, pois mostra que temos um potencial turístico forte em Aruba.

Desde que iniciamos nossas operações por lá, já levamos milhares de turistas para a região e o mais interessante é ver outros destinos despontando e mostrando que o local tem enorme potencial para atrair turistas.

Esta ilha mostra potencial para crescer ainda mais, mesmo se localizando no Caribe, uma área cuja busca por outros destinos – como Cancún (México) e Punta Cana (República Dominicana) – costuma concentrar mais o interesse do público brasileiro”, diz Lia Coutinho, Head Comercial do Hurb.





O dado ilustra também como é importante a conexão dos órgãos oficiais de turismo com quem está em plena operação no mercado, sejam as ota’s, sejam as agências oficiais.

Afinal, assim é possível mostrar o impacto do turismo não apenas pelo viés do lazer e bem-estar, como também pelo econômico e de geração de renda e qualidade de vida para os destinos que o recebem.





