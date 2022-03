Turismo: na verdade, é sempre sobre educação

Abordando a educação técnica, projetos com cursos de curta duração podem ter grande impacto positivo na vida de comunidades (foto: Divulgação) Já sabemos que o turismo funciona em cadeia, e também que, para sua melhor performance, o planejamento e a gestão da atividade são essenciais . E para que este cenário seja sólido e perene, diversas iniciativas são importantes. Dentre todas, uma se destaca para garantir um destino turístico saudável: a educação. Tanto o ensino superior, como as qualificações e capacitações que permeiam as dezenas de profissões impactadas pelo setor, o ensino de qualidade precisa estar presente em todas as formações, sejam elas técnicas ou acadêmicas. Na verdade, é sempre sobre educação que estamos falando, um dos artigos mais em falta no nosso país. O setor da educação é fundamental para que a cadeia do turismo funcione.





Abordando a educação técnica, projetos com cursos de curta duração podem ter grande impacto positivo na vida de comunidades e profissionais, iniciantes ou não, e refletir diretamente em um destino turístico, seja ele já consolidado ou ainda em construção. Quando você viaja, são diversas as profissões que você tem contato direto ou indireto. O recepcionista da pousada, o guia de turismo, o garçom do restaurante e até mesmo o frentista do posto de gasolina são profissionais que têm contato direto com o turista, e por isso, precisam estar bem formados tecnicamente e em atendimento, para melhorar a experiência do turista. E atendimento não é apenas ser cordial, mas conhecer bem o destino e a região, isso faz toda a diferença. Afinal, quem nunca parou em um posto de gasolina para pedir informação, não é?!





LEIA MAIS 07:37 - 15/03/2022 Artesanato e turismo: a experiência de consumir arte popular

06:00 - 08/03/2022 O caso Arthur do Val, o Mamãe Falei: turismo sexual não existe!

07:44 - 22/02/2022 Como o Parque Linear de BH pode ser um importante equipamento turístico Existem ainda os profissionais que a gente não vê, mas que estão lá dando o seu melhor para que nossa experiência turística seja memorável. Muitos destes profissionais estão a uma parede de distância, na cozinha de restaurantes, bares e hotéis ou até mesmo fornecendo alimentos estruturados direto de suas casas ou empreendimentos. Especialmente em Minas Gerais, a cozinha tem um lugar especial no coração dos seus moradores e dos turistas que passam por aqui. A gastronomia mineira estimula todos os nossos sentidos, e muitos de nós fomos criados à beira do fogão. Mas não se engane, cozinha profissional precisa de técnicas específicas, e por isso, os cursos são tão importantes.





Um projeto que têm se destacado em Minas Gerais é a Cozinha Escola de Barão de Cocais. A cidade, que fica a 120 quilômetros de Belo Horizonte, já é famosa pelas suas quitandeiras, que apresentam suas delícias anualmente na Festa da Quitanda da cidade. Inclusive, a goiabada cascão de Barão de Cocais é patrimônio imaterial do município. Mas com um empurrãozinho o município e a região vão além! Numa parceria entre a Vale , a prefeitura de Barão de Cocais e o Instituto Yara Tupynambá o projeto irá restaurar uma casa no centro da cidade para abrigar a Cozinha Escola. Porém, enquanto a obra não fica pronta, os cursos já estão em andamento em um espaço provisório. No último final de semana foi realizada a primeira aula show!





Sob a supervisão técnica da chef Fabiana Pinheiro , o projeto trouxe para terras mineiras o Jimmy Ogro . Aquele grandão que viaja o Brasil em eventos de fogo e brasa, faz sanduíches gigantescos em suas redes sociais e ainda tem um quadro fixo no programa Mais Você. Às vezes, é preciso trazer alguém de fora para olharmos para dentro. E assim foi a aula show. Empanada de linguicinha caipira. Um prato latino, adaptado com recheio mineiro, executado por um cozinheiro americano que mora no Rio de Janeiro. É essa diversidade que o projeto leva para as pessoas de Barão de Cocais, onde muitos alunos, ainda no meio do projeto, já estão começando a empreender ou encontrando emprego, neste setor que foi tão penalizado durante a pandemia, mas que além de já dar sinais de recuperação, tem levantado novos talentos.





E assim o ciclo do turismo vai sendo construído, não só neste projeto, mas em diversos outros que acontecem Brasil afora. O setor vem cada vez mais ganhando forma técnica. Dessa forma, ganham os turistas, com destinos mais estruturados, mas especialmente as cidades que os recebem através de suas populações. Cada gestor público e empresa que acredita e investe em projetos de educação para o turismo, está contribuindo para um país mais justo socialmente e mais ativo economicamente. Na verdade, é sempre sobre educação.





Quer saber mais sobre turismo, além de apenas dicas de viagem? Me siga no Instagram @blogdaisabellaricci ou acesse blogdaisabellaricci.com.br