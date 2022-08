São Miguel do Gostoso: experiência, gastronomia e hospitalidade

Pousada Spa dos Amores: piscina privativa com cascata e quando levanta só um pouquinho o olhar dá de cara com o mar (foto: Divulgação) O turismo tem lá suas subjetividades, afinal, apesar de ser sim uma atividade

econômica vai lá no nosso emocional. Toca em sentimentos e emoções que muitas

vezes quem está recebendo o turista nem faz ideia. Por isso, viagem é o tipo de coisa

que cada um tem que fazer a sua. Por mais que eu escreva, ou que você leia e assista a tudo que encontrar sobre um determinado destino, restaurante ou hotel, não adianta.



No final das contas a experiência é só sua. Porque o enxoval que me traz alguma sensação, para você é só conforto. E o aroma daquele cafezinho, que para mim é só um café gostoso, para você pode acender uma lembrança da infância.



E não é só isso! Com relativamente poucos bangalôs no espaço, a sensação é de exclusividade. Com poucos passos já é possível sentir o aroma do cafezinho. Aí a gente senta e fica olhando para o nada (ou tudo) só se desconectando do resto do mundo.



Frutas, pãezinhos quentinhos feitos por lá mesmo e uma conversa boa, completam o clima de “ai que vontade de não ir embora daqui”. E na Pousada Spa dos Amores, ainda tem um projeto super bacana, que é o “Céu e Mar - Escola de Hotelaria e Artes”.



Um projeto que não é megalomaníaco, mas que faz a sua parte social. O objetivo é

qualificar jovens para o exercício da pintura e do desenho. Exercitar o pensar criativo é um baita estímulo para crianças e jovens, pois se não tiver retorno financeiro ali, cria-se pelo menos (o que é muito) um pensar crítico, estimula a criatividade e torna uma geração totalmente tecnológica e digital mais observadora e reflexiva. E quem sabe quando você for lá já não compra uma obra de um pequeno futuro artista, hein?!



Outra experiência que pode-se encher a boca para dizer que foi (ou que vai) é o

gastrolar Jangadeiro . O conceito de gastrolar é uma experiência gastronômica que





O pai do Carlos era o artista



E mais, o filho do fotógrafo te apresenta as obras, conta a história do artista, do homem e do pai, Alberto Ferreira, que se mistura com a história dos próprios filhos. Não tem um fio do seu corpo que não vai arrepiar. Mas para saber a história completa, tem que ir lá. É aquele negócio da subjetividade do turismo e da emoção, que cada um tem a sua memória, lembra?! acontece dentro do lar. Mas aviso que lá vai além.O pai do Carlos era o artista Alberto Ferreira , que entre muitas fotografias históricas, fotografou o famoso gol de bicicleta do Pelé. Agora, me diga, se algum dia na vida, você imaginaria entrar em uma casa de muro azul, no interior do Rio Grande do Norte e dar de cara com uma sala que apresenta fotos históricas, como essa e tantas outras, como registros da construção de Brasília.E mais, o filho do fotógrafo te apresenta as obras, conta a história do artista, do homem e do pai, Alberto Ferreira, que se mistura com a história dos próprios filhos. Não tem um fio do seu corpo que não vai arrepiar. Mas para saber a história completa, tem que ir lá. É aquele negócio da subjetividade do turismo e da emoção, que cada um tem a sua memória, lembra?!



Do lado de fora casa, no “quintal” você dá 10 passos e já está com o pé na areia, de

frente para o mar. Mas o pé na areia é com muito conforto e exclusividade. O gastrolar Jangadeiro atende a no máximo 32 pessoas simultaneamente, e a experiência é bem no movimento slow food. Por isso, a experiência por lá só acontece com reserva prévia. Os pratos são super gourmet, mas com ingredientes locais.



Preparados pelo Carlos e sua esposa, os insumos são de produtores locais, bem como a mão de obra empregada por lá. O menu é secreto, e a cada chegada de prato uma surpresa que estimula não só o paladar, mas quase todos os sentidos. Atendendo a apenas 32 pessoas simultaneamente, o gastrolar Jangadeiro é um exemplo de bom

gosto, senso de comunidade e sustentabilidade – ambiental, social e econômica. E a

proposta é tão boa, que serão 6 casas no Nordeste, que já estamos ansiosos para

conhecer!



