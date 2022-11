Turismo ressignificado: o Festival de Turismo de Gramado

Por Isabella Ricci





Pavilhão de Feiras Festival de Turismo de Gramado (foto: Acervo pessoal Isabella Ricci)



Gramado é um dos destinos mais organizados e visitados do país. E, provavelmente, não por coincidência, o Festival de Turismo de Gramado acontece anualmente no Após a pandemia, muita coisa mudou. Uma das maiores mudanças foi a nossa percepção sobre o ir e vir, e como a liberdade e o convívio social são essenciais em nossa vida. Ou seja, isso é praticamente perceber o turismo, como uma das grandes válvulas do ser humano. Neste sentido, foi necessário dar um novo significado às nossas vidas.E foi assim, que o Festival de Turismo de Gramado de 2022 trabalhou este ano. Convidando expositores e visitantes a ressignificar o turismo. O saldo? Destinos e empreendimentos alinhados com o novo normal, e a certeza de que turistas poderão conhecer experiências mais organizadas a partir de 2023.Gramado é um dos destinos mais organizados e visitados do país. E, provavelmente, não por coincidência, o Festival de Turismo de Gramado acontece anualmente no

início de novembro, quando o Natal Luz já está movimentando muito o turismo na

cidade. Portanto, o evento fechado para profissionais do setor, permite aos participantes, não apenas realizar networking e adquirir conhecimento, mas também

realizar uma imersão no destino em sua mais alta temporada, onde toda a cadeia

produtiva do turismo está funcionando em quase 100%.



O Festival de Turismo de Gramado é pensado estrategicamente pelos seus

organizadores, e a cada ano é possível perceber o amadurecimento do festival e dos

expositores.



Estandes pensados não só pela beleza, mas pelo fluxo e interação dos visitantes, menos papel, mais tecnologia a cada edição. Segmentos localizados de maneira estratégica na feira, facilitam a circulação, como os espaços de tecnologia, turismo sustentável, LGBT+, wedding, além da Arena Gastronômica e espaço meeting, sem falar da feira geral, que agrupa destinos e empresas.





Além do estande do governo, estava por lá, pela primeira vez, o



O Minas Gerais fez bonito este ano, com um estande do estado maravilhosamente projetado, cheio de detalhes, e levando diversos aspectos da mineiridade e totalmente instagramável.Além do estande do governo, estava por lá, pela primeira vez, o destino Veredas , que agrupa diversas experiências turísticas que unem o tradicional e o contemporâneo de Minas Gerais, tendo como marco zero, o internacional museu Inhotim. Circuito do Ouro também estava com estande próprio, apresentando a região através de seus quatro roteiros, mostrando muito além do turismo histórico cultural da região, mas também a gastronomia, natureza e religiosidade.



O Nordeste, como sempre se destaca pelas cores e alegria que conseguem mostrar, o

sul e sudeste com estandes de todos os tamanhos apresentavam praias, negócios,

tradição, vinho, cerveja e parques temáticos. E o Centro-Oeste do país, que cada vez mais, apresenta um turismo organizado, especialmente nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso.



Para além da feira e eventos do festival, que dura efetivamente 2 dias, as credenciais

de expositores e participantes dão direito a cortesias ou descontos em diversos atrativos de Gramado e Canela. Isso faz com que o público do festival, que é de

profissionais do turismo, tenha a oportunidade de conhecer e experimentar diversas

atrações. Isso, certamente, facilita e impulsiona as vendas do destino no período pós-evento.



O novo turismo chegou, e quem se preparou e pensou estrategicamente já

consegue colher frutos. Quem ainda não se atentou, ainda é tempo. Afinal sempre é

possível melhorar e se posicionar. E quem ganha não são apenas os destinos e

empresas do turismo, mas especialmente os turistas, que cada vez mais poderão

contar com equipamentos e serviços de qualidade. E se não forem, eles saberão