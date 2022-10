Portugal, Brasil e Turistas

É fato que o personagem principal do turismo é o turista. Sem ele não existiria o setor do turismo. E por ele, o mundo foi se adaptando para que uma prática que está na essência do ser humano, se tornasse uma atividade organizada capaz de movimentar a economia de um país.



O deslocamento existe desde que o homem existe. Afinal, por diversos motivos, sempre saímos de um ponto a outro. Entretanto, desde o século XIX descobrimos que o deslocamento não precisa ser apenas por motivos de saúde, negócios ou visitas a parentes. Descobrimos que o deslocamento – que agora chamamos de turismo – pode ser motivado também para o lazer. Essa descoberta fez o homem enxergar as viagens sob uma nova perspectiva, e naturalmente, diversos tipos de negócios que atendem ao turista foram e são criados ao longo dos tempos.

E no Brasil? O turismo acontece? Em 2021 o país europeu fechou o ano com mais de 14,5 milhões de turistas, o que significa metade dos turistas em 2019, antes da pandemia. Já no Brasil, saímos de 6,3 milhões de turistas em 2019 para 2,1 milhões em 2021. Considere ainda que a extensão territorial de Portugal é de 92.212 km2 e a do Brasil, 8.516.00 km2. Só o estado de Minas Gerais ocupa 586.528 km2 do território brasileiro, o que significa que caberiam pouco mais de meia dúzia de “Portugais” dentro de Minas Gerais.Sim, os números assustam. Parece que estamos engatinhando no turismo. Porém, é importante entender que as dimensões continentais do Brasil dificultam a execução de projetos e investimentos no setor. O Travel BI de Portugal apresenta números de 5 regiões que concentram o fluxo turístico do país: Algarve, Alentejo, Lisboa, Norte, Madeira, Centro e Açores. Já no Brasil, de acordo com o site do Ministério do Turismo são 322 regiões turísticas reconhecidas, sendo só em Minas Gerais 44 regiões turísticas reconhecidas pelo Ministério do Turismo e certificadas pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do estado.Ou seja, as dimensões dos investimentos são igualmente proporcionais às dimensões territoriais. Portanto, realmente não adianta importar o que Portugal faz no turismo, mas sim como eles pensam e planejam o turismo. O Brasil tem plenas condições de avançar no turismo como uma das principais atividades econômicas do país, favorecendo os pequenos empreendedores, fazendo com que eles transformem o turismo em uma grande S/A para o Brasil.O Sebrae é uma das instituições que investem em toda a complexa cadeia produtiva do turismo. Tal qual o governo estadual direciona esforços para atuar tanto na infraestrutura turística como na ponta promocional, afim de termos como resultado o já conhecido fluxo turístico. Neste contexto, esperamos que este texto fique obsoleto o mais breve possível, pois aí saberemos que o turismo por aqui, caminha par e passo com nossa irmã Portugal.