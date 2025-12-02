Assine
As 7 principais tendências de decoração que vão bombar na sua casa em 2026

Cores, texturas e materiais que estarão em alta no próximo ano; inspire-se com as novidades para deixar seus ambientes mais modernos e acolhedores.

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
02/12/2025 18:08

Decoração crédito: &lt;a href=&quot;https://br.freepik.com/imagem-ia-gratis/vaso-de-ceramica-antigo-com-design-retro_201646438.htm#fromView=search&amp;page=1&amp;position=25&amp;uuid=fd03809f-771b-48e7-b5cb-de6dec1cad67&amp;query=decora%C3%A7%C3%A3o+de+casa+em+tons+terrosos&quot;&gt;Imagem de freepik&lt;/a&gt;

O ano de 2026 promete transformar a casa em um verdadeiro refúgio, com ambientes que equilibram conforto, tecnologia e um forte apelo à sustentabilidade. As novas tendências de decoração abandonam excessos e focam em criar espaços com personalidade e que promovam o bem-estar dos moradores.

Se você planeja renovar um cômodo ou a casa inteira, as novidades para o próximo ano trazem inspirações que unem estética moderna e funcionalidade. A busca por materiais naturais, formas orgânicas e cores quentes define o tom dos lares mais atuais.

As 7 principais tendências de decoração para 2026

1. Paleta aconchego: os tons terrosos, como terracota, ocre e verde-oliva, continuam em alta. Essas cores criam uma base quente e convidativa, ideais para salas e quartos, trazendo uma sensação de conexão com a natureza para dentro de casa.

2. Design biofílico e consciente: o uso de materiais sustentáveis, como bambu, cortiça e plásticos reciclados, ganha destaque. Além de serem escolhas ecológicas, eles adicionam textura e um toque rústico sofisticado aos móveis e revestimentos.

3. Mobiliário com curvas: as linhas retas e rígidas dão lugar a formas mais suaves e orgânicas. Sofás arredondados, mesas de centro ovais e espelhos com arcos ajudam a criar um fluxo mais natural e acolhedor nos cômodos, quebrando a rigidez dos designs tradicionais.

4. O toque que conforta: superfícies com texturas marcantes serão essenciais para criar ambientes acolhedores. Tecidos como bouclé, veludo cotelê e linho rústico em almofadas, tapetes e estofados convidam ao toque e aumentam a sensação de conforto visual e físico.

5. Tecnologia invisível: a automação residencial se torna mais integrada e discreta. Sistemas de iluminação, som e climatização controlados por voz ou aplicativos ficam embutidos na arquitetura, funcionando de forma eficiente sem poluir o visual do ambiente.

6. Ambientes versáteis: com a consolidação de novos modelos de trabalho, os espaços precisam se adaptar a diferentes usos. Móveis modulares e divisórias inteligentes permitem que um mesmo cômodo funcione como escritório durante o dia e sala de estar à noite.

7. O valor do feito à mão: peças de artesanato, cerâmicas e objetos com história ganham protagonismo na decoração. Esses itens únicos trazem personalidade e quebram a monotonia dos produtos feitos em série, contando uma história em cada detalhe.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

