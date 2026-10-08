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Fim de ano

A decoração natalina para 2026 ganha propostas que vão além das cores tradicionais: branco perolado e elementos naturais apontam caminhos para renovar a casa

Descubra como acabamentos mates, madeira e veludo transformam a decoração com elegância natural e dão uma nova cara para as festas de fim de ano

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Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
08/10/2026 16:06

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A decoração natalina para 2026 ganha propostas que vão além das cores tradicionais: branco perolado e elementos naturais apontam caminhos para renovar a casa
A imagem da decoração da árvore de Natal reflete as tendências para festas de 2026, que buscam sofisticação com menos brilho e mais texturas crédito: Helena Lopes de Pexels

Os enfeites brilhantes deixam de ser a principal escolha para a decoração da árvore de Natal nas festas de 2026. A nova tendência aposta em uma estética tranquila, acolhedora e sofisticada, marcada por menos brilho, mais texturas e uma seleção de cores naturais que renova os ambientes sem perder o espírito comemorativo.

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A substituição das bolas convencionais por peças com acabamento fosco moderniza o pinheiro de maneira simples. Superfícies opacas geram um efeito uniforme e viabilizam a harmonia entre diferentes tonalidades sem sobrecarregar a visão.

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A variação entre itens grandes e detalhes menores acrescenta profundidade e movimento ao arranjo, impedindo a monotonia visual. Peças neutras em tons de branco, bege, creme, marrom, verde-escuro e champanhe criam composições sóbrias. Quem busca variedade pode definir uma cor principal e repeti-la em diferentes adornos.

Madeira e veludo criam novas texturas

Objetos de madeira ganham espaço entre os galhos e trazem um toque artesanal. Elementos como estrelas, flocos de neve, casinhas e pequenas árvores combinam com facilidade em decorações tradicionais ou minimalistas.

O veludo também se destaca ao criar volume sem recorrer a reflexos luminosos. Laços e detalhes produzidos com o tecido funcionam em propostas clássicas ou contemporâneas, principalmente nas cores bordô, verde-escuro, azul-profundo, marrom ou bege.




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3.jpg Brigitte Tohm de Pexels



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4.jpg Nascimento Jr. de Pexels



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5.jpg Pexels



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2.jpg Marko Klaric de Pexels







O equilíbrio visual resulta da integração entre diferentes materiais: acabamento fosco, madeira, cerâmica e elementos têxteis, associados à alternância nos formatos das peças.

Composição de cores com acabamentos mates

A organização dos adornos opacos requer atenção na montagem da cartela cromática. O método para manter o estilo refinado envolve definir uma seleção reduzida de duas ou três cores.

Tons como branco, creme, bege e champanhe proporcionam luminosidade delicada. A inserção de marrom, terracota e verde-oliva eleva o aconchego e combina com itens de madeira, reforçando a estética natural.

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Bordô, verde-escuro e azul-profundo trazem contraste sem a necessidade de superfícies brilhantes. Essas tonalidades também marcam presença em pequenos detalhes de veludo, como laços ou fitas.

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