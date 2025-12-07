Pequenos grandes detalhes

Na última semana, trouxemos tendências e inspirações deste Natal para as árvores. Os itens, que são, sem dúvidas, protagonistas desta temporada no quesito decoração, nem sempre estão sozinhos. Da mesma forma que muita gente opta por completar a decoração da casa com outros objetos além das árvores, há também quem escolha por sequer usá-las.



Justamente por isso, nesta edição do Caderno Feminino & Masculino, focamos em decorações natalinas como as guirlandas, escapulários de porta, presépios e itens diversos, como cenários e os clássicos bonecos de papai noel ou de neve.

Guirlandas

O primeiro item de decoração que as visitas vêm em uma casa costuma ser a guirlanda. O objeto que fica pendurado nas portas é um verdadeiro símbolo de boas-vindas, que traz para o lar o aconchego e o encanto do Natal.



A história nos mostra, entretanto, que a guirlanda nem sempre esteve ligada à data. Ela tem, na verdade, relação direta com coroas de folhas usadas na antiguidade clássica, que simbolizavam a vitória. “As guirlandas são símbolos que remontam às culturas pré-cristãs. Antes de serem incorporadas às celebrações do Natal, na Grécia, elas eram feitas de ramos e folhas e usadas em celebrações para coroar vencedores de batalhas e noivas, simbolizando vitórias”, explica o teólogo e professor da UNA, Wander Moreira da Costa.

“No contexto cristão, a guirlanda foi ressignificada, seu formato circular, sem início nem fim, passou a significar a eternidade e o amor infinito de Deus”, completa o especialista.



Com o passar dos anos, surgiram diferentes tendências nesse símbolo natalino. Em 2025, as guirlandas seguem com as mesmas tendências das árvores de Natal: muitos laços, enfeites maximalistas, flores encapadas, picks (frutinhas vermelhas), pinhas e ursinhos de pelúcia.



Vale destacar que elas podem se adequar a diferentes personalidades. Cada um pode optar por tons clássicos como o vermelho, dourado ou prateado, partir para o neutro como o branco e verde ou mesmo evocar a criatividade, com o uso, por exemplo de cores como o mocha mousse (tom de marrom), destacada por Bruna Gosende, da loja Tempori, como uma das fortes tendências da temporada, ou fazer uma só de pinhas, como fez Denise Magalhães, da Verde que te quero Verde.



A vez dos escapulários

Quem gosta de fugir do tradicional pode evitar as guirlandas nas portas, com a novidade deste ano que são os chamados escapulários. Eles são pequenos arranjos montados nas extremidades de uma fita larga, tipo um caminho de mesa, que os une. Depois, são posicionados em cima de uma porta, fazendo com que a decoração seja exposta em ambos os lados da porta.

O interessante desses adornos é que eles são fáceis de serem produzidos, e podem instigar a criatividade de qualquer um. “A gente vende muitas fitas, galhos de picks e plantinhas e flores para as pessoas montarem seus próprios escapulários”, conta Patrícia Moreno, da Embalagens Santa Luzia, destacando ainda a possibilidade de criar um item com sobreposição de fitas.



Presépios

Atrelar a beleza e a sofisticação ao simbolismo é quase uma premissa do Natal, afinal, essa época do ano é repleta de significados. Nesse sentido, os presépios são parte importante da decoração, que nos fazem lembrar da razão dessa celebração.



“A tradição do presépio, que representa o nascimento de Jesus em Belém, foi iniciada por São Francisco de Assis em uma cidade da Itália chamada Greccio, em 1223. O objetivo de São Francisco de Assis era recriar a simplicidade do local onde nasceu Jesus, tornando a história do Natal mais tangível para as pessoas da época”, explica Wander Moreira da Costa, chamando a atenção para a simplicidade de um amor divino que é simbolizada pelos presépios.



Em casa, esse simbolismo é reverberado. Cada pessoa monta um presépio seguindo suas preferências pessoais, mas, diferentemente das árvores, guirlandas e demais decorações, ele é menos influenciado por tendências, costuma aparecer em tons neutros ou com o uso de dourado. Isso também se deve ao fato de não nos esquecermos a origem desse símbolo, que visa, acima de tudo, recriar uma simplicidade, como mencionado por Wander.



Objetos decorativos

Há muitos objetos decorativos que podem ser usados em pequenos cenários ou mesmo nos pés de mesas ou aparadores. Eles têm temas variados, podendo ir do clássico Papai Noel até a uma roda gigante. Na loja Verde Que Te Quero Verde, o cliente é recepcionado, justamente, com uma grande roda gigante vermelha e verde, uma opção lúdica que foge do óbvio. E já tem caixa de correio para o Polo Norte, tamanho natural, para ser colocada próxima da árvore ou na entrada da casa, adorno usado na Tempori.



Já tradicionais, os animais como renas feitas em led são sempre aliadas de quem gosta de uma decoração minimalista e charmosa. E por falar em luzes, a loja Embalagens Santa Luzia vende os famosos fios de fada, delicados e ideais para revestir objetos de decoração ou mesmo guirlandas. Outro item que faz um efeito parecido, mas com pegada bem diferente, é a mangueira de led, que traz um toque mais futurista para produções natalinas, com uma luminosidade mais potente.



Pequenos cenários natalinos também são um charme, além de serem extremamente delicados e pensados nos mínimos detalhes. Também na Verde Que Te Quero Verde, um castelo forrado de neve é contornado por um trenzinho marrom que vaga em círculos.



O Papai Noel também é peça fundamental e clássica no Natal. Ele pode vir nos mais diversos tamanhos e estilos. Criar uma vila do “bom velhinho” é outra maneira de criar um cenário interessante. Ah, e por falar em vila, pequenas casinhas de tamanhos diferentes e luzinhas pontuais já são suficientes para um lindo cenário natalino. n

