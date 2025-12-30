Assine
overlay
Início Casa e Decoração
Réveillon

Ano Novo: 5 cores para renovar a energia da sua casa em 2026

Além da roupa, as cores das paredes e objetos podem influenciar as vibrações para o novo ciclo; veja como usar a psicologia das cores para atrair boas energias

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
30/12/2025 12:03

compartilhe

SIGA
x
Ano Novo: 5 cores para renovar a energia da sua casa em 2026
Para a chegada de 2026, renove as energias do seu lar com as cores certas, atraindo prosperidade e bem-estar para o novo ciclo. crédito: any_tka de anytka

Com a chegada de 2026, a tradicional escolha da cor da roupa para a virada ganha uma nova dimensão: a decoração da casa. Mudar as cores do ambiente onde vivemos pode ser uma forma poderosa de renovar as energias e definir intenções para o novo ciclo que se inicia. Pequenos ajustes em objetos, paredes ou tecidos podem influenciar diretamente o bem-estar e atrair as vibrações desejadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ideia é usar a psicologia das cores a seu favor. Com base em conceitos consolidados da área, cada tom carrega um simbolismo capaz de estimular sensações como calma, criatividade ou prosperidade. Integrar essas cores no dia a dia, seja com uma nova almofada ou um vaso de flores, ajuda a manter o foco nos seus objetivos para o ano.

Leia Mais

Para te ajudar a escolher, separamos cinco cores e seus significados para renovar os ares da sua casa em 2026.

Cores para renovar as energias em 2026

  • Amarelo ou dourado: para atrair prosperidade
    Símbolo de riqueza e otimismo, o amarelo é ideal para quem busca sucesso financeiro e novas oportunidades. O dourado, por sua vez, intensifica essa vibração de abundância e luxo. Use em detalhes como porta-retratos, luminárias ou em uma manta sobre o sofá. Esses pontos de luz ajudam a criar um ambiente mais alegre e próspero.

  • Verde: para saúde e equilíbrio
    O verde remete à natureza, ao frescor e à renovação. É a cor perfeita para quem deseja um ano com mais saúde, equilíbrio e esperança. Plantas são a maneira mais fácil de trazer o verde para dentro de casa. Outras opções incluem almofadas, quadros com paisagens ou até uma parede de destaque em um tom mais suave, como o sálvia.

  • Azul: para tranquilidade e harmonia
    Associado à serenidade do céu e do mar, o azul acalma a mente e favorece a comunicação. Se o seu objetivo para 2026 é ter mais paz e harmonia nos relacionamentos, invista em tons de azul. Pode ser em roupas de cama, toalhas de banho ou em objetos decorativos no quarto ou na sala de estar.

  • Violeta ou lilás: para transformação e espiritualidade
    Esta é a cor da intuição e da transformação. O violeta ajuda a purificar as energias do ambiente e a conectar-se com o lado espiritual. É uma ótima escolha para quem busca autoconhecimento e mudanças profundas. Utilize em espaços de meditação ou relaxamento, como em velas, cristais ou pequenos tapetes.

  • Laranja: para criatividade e energia
    Vibrante e estimulante, o laranja é a cor da criatividade, do entusiasmo e da comunicação. Perfeito para quem precisa de um impulso de coragem para iniciar novos projetos em 2026. Use em ambientes como o escritório ou a cozinha para estimular a energia e a disposição. Detalhes em utensílios ou em uma cadeira já fazem a diferença.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

anonovo festa reveillon

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay