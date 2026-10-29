Bitget, Reality e Keyring Lançam Primeira Base Acionária Totalmente DeFi

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VICTORIA, Seychelles, Oct. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, juntamente com a Reality e a Keyring, publicou um relatório de pesquisa explorando como as ações tokenizadas podem apoiar estratégias de trading além dos investimentos tradicionais em ações. O estudo analisa como ações tokenizadas, derivativos perpétuos e empréstimos descentralizados podem trabalhar em conjunto, com simulações históricas que analisam os retornos potenciais, os custos de financiamento e os riscos associados a essas estratégias.

A pesquisa destaca como as ações tokenizadas podem se expandir para além da exposição direta a ações, alcançando empréstimos, gestão de garantias e estratégias de investimento sistemáticas. Usando os rTokens da Reality, o modelo combina participações acionárias tokenizadas com posições vendidas de compensação em contratos perpétuos de ações correspondentes. Quando as taxas de financiamento são positivas, essas posições podem gerar pagamentos de financiamento enquanto buscam reduzir a exposição às variações no preço da ação subjacente. A Keyring estrutura os mercados de empréstimos associados, com a IPOR Fusion fornecendo infraestrutura de vault on-chain e a 1Token dando suporte ao monitoramento de portfólio e à gestão de riscos.

Com base em simulações de 15 de dezembro de 2025 a 19 de outubro de 2026, o índice baseado em regras gerou retornos líquidos anualizados de aproximadamente 7% durante o período dentro da amostra e 4% durante o período fora da amostra. A pesquisa também identificou um prêmio de financiamento bruto de aproximadamente 11%–14%, com custos de financiamento, despesas de execução e restrições de liquidez afetando o desempenho líquido. Os resultados demonstram a importância do gerenciamento desses custos durante o desenvolvimento de estratégias baseadas em ações em mercados descentralizados.

"As ações tokenizadas estão abrindo oportunidades que vão além da compra e venda de ações. Elas podem ser utilizadas pelos investidores como garantia, combinadas com derivativos e como estratégias integradas que antes exigiam plataformas financeiras separadas", disse Gracy Chen, CEO da Bitget. "Esta pesquisa mostra como esses elementos podem trabalhar juntos e destaca a importância dos custos de execução, da liquidez e da gestão de riscos. Essa é uma parte importante do que estamos construindo com a Universal Exchange da Bitget."

O relatório também analisa os riscos da execução dessas estratégias em mercados descentralizados, incluindo taxas de financiamento negativas, diferenças de avaliação de garantias, exposição à liquidação e atrasos na liquidação. Ele enfatiza que preços confiáveis, liquidez suficiente e gestão de margem coordenada continuam sendo essenciais para que essas estratégias sejam viáveis.

Alex McFarlane, Fundador da Keyring, disse: “A total integração do trade de base acionária com a blockchain transforma uma estratégia tradicionalmente executada por gestores de ativos em uma estratégia mais transparente, programável e acessível a um conjunto mais amplo de investidores. E o mais importante, o índice cria um benchmark e um conjunto de elementos básicos que os bancos de investimento, gestores de fundos e CTAs podem usar para desenvolver suas próprias estratégias. O foco da Bitget na expansão do rToken para a DeFi é um passo significativo nessa direção."

A pesquisa faz parte dos esforços mais amplos da Bitget para expandir o uso de ativos tokenizados dentro do seu ecossistema Universal Exchange. O lançamento de produtos selecionados com base na pesquisa está previsto para ocorrer por meio do Bitget Earn, sujeito à análise do produto, aos requisitos regulatórios, à elegibilidade do usuário e à disponibilidade. Todos os números de desempenho são baseados em simulações históricas e não representam retornos realizados nem garantia de desempenho futuro.

Para o relatório completo, visite aqui.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

Para mais informações, visite: Website | X | Telegram | LinkedIn | Discord

Para perguntas da mídia, contate: media@bitget.com

Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Sobre a Reality

Reality é uma plataforma regulamentada de emissão de ativos do mundo real criada para os mercados globais, orgulhosamente parte do ecossistema da Bitget. Trabalhando com corretoras licenciadas nas principais exchanges, incluindo a Nasdaq e a NYSE, compramos e mantemos os ativos subjacentes sob custódia e, em seguida, emitimos os direitos correspondentes no blockchain. Isso conecta os mercados de capitais tradicionais à infraestrutura on-chain, abrindo o acesso de nível institucional a ativos do mundo real para usuários do mundo todo.

Sobre a Keyring

Keyring é a camada de confiança para os mercados on-chain.

O Keyring Connect verifica a elegibilidade dos participantes enquanto protege os dados pessoais.

O Keyring Structuring cria mercados de crédito com permissão lastreados por ativos tokenizados e estratégias de índice.

O Keyring Unwind possibilita que os investidores abram e fechem posições alavancadas em ativos tokenizados em grande escala, coordenando o resgate e o pagamento de dívidas por meio de contratos inteligentes.

Aviso legal importante

A Keyring.Network (Cayman) Limited ("Keyring") opera como um gateway de acesso com permissão para protocolos descentralizados e outros aplicativos de finanças descentralizadas ("DeFi"). A Keyring oferece serviços de verificação de conhecimento zero que viabiliza que usuários verificados interajam com contratos inteligentes, mantendo a privacidade.

A Keyring NÃO é:

Intermediária financeira, corretora-distribuidora ou consultoria de investimentos;

Custodiante de fundos de usuários ou ativos digitais;

Parte em quaisquer transações entre usuários e protocolos DeFi; ou

Fiador do desempenho do protocolo ou dos resultados dos investimentos.

A interação com protocolos DeFi por meio da Keyring envolve riscos substanciais, incluindo vulnerabilidades de contratos inteligentes, volatilidade do mercado e a possível perda total de ativos digitais. Os participantes interagem diretamente com esses protocolos e assumem total responsabilidade por todos os resultados. O acesso pode ser restrito quando as leis ou sanções locais proibirem o uso. Os usuários em todo o mundo devem garantir a conformidade com todas as leis aplicáveis em suas próprias jurisdições. Ao usar os serviços da Keyring, os participantes reconhecem esses riscos, aceitam a responsabilidade exclusiva por suas ações e concordam que a responsabilidade da Keyring, se houver, é limitada na extensão máxima permitida por lei.

Sobre o 1ndex da 1Token

A 1Token é uma fornecedora global de tecnologia para gestores de investimentos em ativos digitais, com operações na APAC, na Europa e na América do Norte. A empresa oferece suporte a mais de US$ 20 bilhões em ativos para mais de 100 clientes institucionais, e tem as certificações SOC 2 Tipo I e Tipo II.

Seu premiado sistema Crypto Asset Management (CAM) se conecta a plataformas CeFi e DeFi por meio de APIs, reunindo em um único ambiente gestão de portfólio, trading, controle de riscos, operações de fundos e geração de relatórios. A plataforma oferece suporte às equipes de front-office com posições em tempo real, exposições e análises de desempenho; às equipes de middle-office com operações de portfólio, monitoramento de riscos, valor patrimonial líquido paralelo e atividades de investidores; e às equipes de back-office com reconciliação de negociações, avaliação e relatórios de lucros e perdas.

O 1ndex complementa essa infraestrutura como a plataforma de pesquisa e dados da 1Token para monitorar, analisar e avaliar estratégias de investimento em ativos digitais.

1ndex: https://1ndex.1token.tech/

1Token: https://1token.tech/

Sobre a IPOR Fusion

Desenvolvida pela IPOR Labs AG (Zug, Suíça), a IPOR Fusion é a infraestrutura de cofre on-chain criada para estratégias de rendimento on-chain de nível institucional. Sua arquitetura modular oferece aplicação determinística de riscos, isolamento de cofres por cliente, conformidade integrada e configuração flexível por meio de módulos compostos chamados Fuses, integrados aos principais protocolos on-chain.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e8b03c39-472b-4488-acae-f476552c4ea9

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001280646)