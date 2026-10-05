Uma rocha de 10,22 quilos segura a porta de um celeiro por décadas, mas sua identificação revela uma origem que vai muito além da fazenda onde era usada

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Uma rocha de 10,22 kg utilizada como peso de porta em um celeiro de Michigan, nos Estados Unidos, por décadas foi identificada como um raro meteorito de ferro. A história do objeto, batizado de Edmore, começou em 1939 em uma fazenda perto da cidade de mesmo nome.

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Naquele ano, o dono da propriedade viu a rocha cair e a recuperou. Em vez de ser tratada como um item de interesse científico, ela se tornou parte do cotidiano do local, servindo para segurar uma porta por mais de 80 anos, mesmo após a fazenda trocar de proprietários.

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A origem do objeto só foi questionada em 2018, quando outro meteorito caiu perto de Hamburg, também em Michigan. O evento atraiu a atenção do público e incentivou os donos da fazenda Edmore a levarem sua rocha para análise na Central Michigan University.

Cientistas da universidade encontraram características consistentes com um meteorito de ferro e enviaram uma fatia para um exame mais aprofundado no Smithsonian Institution.

Análise revelou a origem

A aparência física da rocha, com uma crosta de fusão formada pela passagem em alta velocidade pela atmosfera, já fornecia pistas importantes. No entanto, a confirmação exigiu uma análise interna detalhada para determinar sua composição química e estrutura mineral.

Pesquisadores usaram um microscópio eletrônico de varredura e espectroscopia de raios-X para estudar a amostra. O tratamento da fatia revelou a presença de um padrão Widmanstätten, uma estrutura que se desenvolve quando certos meteoritos de ferro resfriam de forma extremamente lenta ao longo de milhões de anos.

A análise da estrutura mostrou que o Edmore era um octaedrito médio e identificou a presença de três minerais importantes:

kamacita

taenita

schreibersita

A composição química, especialmente os dados sobre o elemento irídio, permitiu classificar o meteorito Edmore no grupo IIIAB. Acredita-se que meteoritos de ferro deste tipo venham dos núcleos metálicos de asteroides, oferecendo uma oportunidade de estudar material formado no interior de um antigo corpo planetário.

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Em 2019, o meteorito recebeu o nome oficial de Edmore, Michigan, e foi listado no "Meteoritical Bulletin". Sua jornada ilustra como a conscientização pública foi fundamental para transformar um peso de porta em um espécime de grande valor científico.