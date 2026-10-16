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Dia da Menopausa amplia debate sobre cuidados na maturidade

Celebrada em 18 de outubro, data chama atenção para as transformações vividas pelas mulheres nessa fase e para a necessidade de cuidados que considerem suas particularidades

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DINO
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Repórter
16/10/2026 12:14

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Dia da Menopausa amplia debate sobre cuidados na maturidade
Dia da Menopausa amplia debate sobre cuidados na maturidade crédito: DINO

Celebrado em 18 de outubro, o Dia Internacional da Menopausa chama a atenção para uma etapa da vida que faz parte da realidade de milhões de brasileiras. Cerca de 30 milhões de mulheres no país vivem o climatério ou a menopausa, segundo estimativa baseada em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) citados pelo Senado Federal. As alterações hormonais desse período podem se refletir em diferentes aspectos da vida e também provocar mudanças na pele e nos cabelos.

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A busca por cuidados que considerem essas particularidades motivou a bióloga Gisele Nogueira a criar a NE’ST Natural Care. A iniciativa surgiu de sua própria experiência ao entrar na menopausa e perceber, segundo relata, uma oferta ainda pouco específica para as necessidades da mulher nessa etapa da vida. A experiência pessoal, aliada à sua formação, tornou-se o ponto de partida para o desenvolvimento da marca.

“Ao viver minha própria jornada pela menopausa, senti que meu conhecimento acumulado poderia se transformar em algo maior: uma linha de produtos voltada ao bem-estar e à plenitude da mulher”, afirma Gisele.

Formada em Biologia e pós-graduada em Neurociência Aplicada ao Consumo pela Inova Business School, Gisele reúne conhecimentos em botânica, comportamento humano, sustentabilidade e desenvolvimento de produtos. A proposta da empresa é abordar o autocuidado de maneira integrada, considerando mudanças na pele e nos cabelos e outras questões presentes na maturidade, como sono, disposição e percepção de si.

O portfólio desenvolvido pela empresa inclui produtos para a pele e fragrâncias aromaterápicas. Segundo a NE’ST, as formulações combinam ingredientes de origem natural e tecnologia, são veganas, livres de parabenos, petrolatos e silicones e não são testadas em animais. Entre os produtos estão uma manteiga corporal formulada com ativos biotecnológicos, ingredientes de origem natural e fitoestrógenos; um sérum facial que reúne ácido hialurônico, extrato de oliveira, óleo de açaí e resina de sangue-de-dragão; e uma fragrância aromaterápica composta por óleos essenciais de gerânio, alecrim e vetiver.

Para Gisele, olhar para a menopausa também significa reconhecer que as mulheres podem apresentar necessidades específicas de autocuidado ao longo dessa transição. “Minha dedicação nos últimos quatro anos tem sido orquestrar a ciência da natureza com a inovação tecnológica para desenvolver produtos que considerem as particularidades dessa fase”, afirma.

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O Dia Internacional da Menopausa contribui para ampliar a discussão sobre essa etapa do envelhecimento feminino e sobre a importância de reconhecer as diferentes experiências e necessidades das mulheres durante a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa.



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