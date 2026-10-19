Limpar uma lâmpada no Palácio Real de Madri não é uma tarefa comum: objetos históricos exigem cuidados que vão muito além de tirar a poeira e deixar tudo brilhando

O Palácio Real de Madrid, espaço sob a tutela do Patrimônio Nacional espanhol, reúne mais de 200 peças históricas de iluminação que demandam cuidados minuciosos. O edifício, utilizado com frequência pelo rei Felipe e pela rainha Letizia para jantares de gala e recepções solenes, abre as portas diariamente para visitantes de várias partes do mundo. A preservação de elementos com tamanha relevância artística exige intervenções técnicas que evitem qualquer deterioração.

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Palácio Real de Madrid (Créditos: depositphotos.com / s4visuals)

A higienização de cada lustre não é realizada por funcionários permanentes do palácio. O serviço é concedido por meio de contratos públicos a empresas qualificadas em restauração de patrimônio. Em junho deste ano, a empresa Cleaner Lamp divulgou procedimentos do trabalho realizado em cômodos icônicos, como o Salão do Trono, o Salão das Colunas e a Sala de Jantar de Gala, onde estão algumas das peças mais valiosas.

Estrutura suspensa para conservação

O processo aplicado supera a limpeza convencional e adota critérios rígidos de restauração. A preservação das peças requer conhecimento sobre a resistência física dos metais e a delicadeza dos cristais antigos. A empresa encarregada do serviço pontuou que “se uma luminária faz parte da história, limpá-la não basta; é preciso saber conservá-la.”

A Sala de Jantar de Gala do Palácio Real de Madrid, com seus lustres monumentais, é um dos espaços que recebe cuidados especiais de restauração (Créditos: depositphotos.com / giuseppemasci.me.com)

A dimensão das luminárias monumentais exige a instalação de equipamentos específicos antes do início dos trabalhos. Os técnicos montam estruturas logo abaixo das peças penduradas no teto para evitar que resíduos caiam sobre o assoalho nobre, carpetes ou mobílias históricas que decoram as salas reais.

A equipe técnica detalhou o funcionamento do aparato: “instalamos um sistema com piscina e tripés. O processo consiste em limpar com uma máquina pulverizadora, removendo toda a sujeira — especialmente do vidro e do bronze —, e, em seguida, retirar o equipamento e absorver todo o líquido que tenha escorrido”. O sistema de drenagem impede o acúmulo de líquidos e protege as áreas de circulação do palácio.

Técnica de pressão sem atrito

O diferencial da intervenção está no uso de jatos dirigidos com pressão calculada, descartando o atrito mecânico que poderia arranhar as superfícies. A força controlada do fluido desloca a poeira e resíduos acumulados nas fendas mais profundas das armações sem comprometer a integridade física das peças suspensas.

Ao detalhar a ação sobre as ligas metálicas, a equipe de higienização afirmou que o método consiste em “aplicar muita pressão com a máquina faz com que a sujeira seja arrastada; não danifica o bronze, não polui, não danifica”. O procedimento retira as partículas indesejadas preservando a camada externa original do metal.

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A abordagem técnica também se divide conforme a matéria-prima de cada componente. Os cristais recebem tratamento para restaurar a transparência e a refração da luz, enquanto o bronze passa por secagem acelerada para impedir focos de oxidação. Esse cuidado especializado mantém as mais de 200 luminárias prontas tanto para compromissos oficiais da monarquia espanhola quanto para a visitação pública diária.