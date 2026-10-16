Por que o câncer recidiva? A biologia da recorrência  - parte 2

, continuamos a abordagem sobre os motivos que levam à recidiva do câncer. Sabemos que o câncer não é biologicamente estático. Ele continua a evoluir ao longo do tempo, particularmente sob a pressão exercida pelo tratamento.

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Mesmo dentro de um único tumor, diferentes grupos de células cancerígenas podem apresentar características genéticas e biológicas distintas. Quando o tratamento começa, as células mais sensíveis podem desaparecer, enquanto células com características associadas à resistência sobrevivem. Essas células sobreviventes podem, então, passar a constituir uma parcela maior do câncer remanescente.

Esse processo é conhecido como evolução clonal. As células sobreviventes também podem adquirir novas mutações, ativar vias de crescimento alternativas ou sofrer alterações epigenéticas — mudanças que afetam a ativação e a desativação de genes sem alterar a própria sequência de DNA.

Como resultado, um câncer que retorna pode não ser biologicamente idêntico ao tumor diagnosticado inicialmente. Seu perfil molecular pode sofrido alterações, o que ajuda a explicar por que um tratamento eficaz na primeira vez pode não funcionar tão bem após a recidiva.

É também por isso que, às vezes, os médicos recomendam realizar novos exames no câncer após uma recidiva. Uma nova biópsia ou uma biópsia líquida pode revelar alterações moleculares inéditas que influenciam a decisão sobre o próximo tratamento.

Quais fatores aumentam o risco de o câncer voltar?

Não existe um fator único que determine se o câncer retornará. O risco de recidiva geralmente reflete uma combinação da biologia do câncer, da extensão de sua disseminação e de quão bem ele respondeu ao tratamento.

O estágio da doença é um dos fatores mais importantes. Em muitos tipos de câncer, tumores maiores ou cânceres que atingiram linfonodos próximos ou outros tecidos apresentam um risco maior de recidiva.

O grau do tumor e o comportamento biológico também são relevantes. Cânceres de crescimento mais rápido ou mais agressivos podem maior probabilidade de retornar, enquanto características moleculares e biomarcadores podem fornecer informações adicionais sobre o risco.

Fatores relacionados ao tratamento também são importantes. A remoção completa do tumor, margens cirúrgicas livres de células cancerígenas, a avaliação adequada dos linfonodos e a realização dos tratamentos recomendados após a cirurgia podem ajudar a reduzir o risco de recidiva, quando indicados.

A resposta do tumor ao tratamento também pode fornecer informações úteis. Em alguns tipos de câncer, a ausência ou a presença de pouca quantidade de tumor residual após o tratamento está associada a um menor risco de recidiva.

Outros fatores — incluindo tabagismo, peso corporal, função imunológica, outras condições médicas e a adesão a tratamentos de longo prazo — podem influenciar o risco de recidiva em certos tipos de câncer.

Como cada câncer se comporta de maneira diferente, os médicos consideram esses fatores em conjunto, em vez de se basearem em uma única característica para prever o que acontecerá.

É possível prever ou prevenir a recidiva do câncer?

A recidiva do câncer ainda não pode ser prevista com total certeza, e nenhuma estratégia consegue evitar todas as reincidências. No entanto, os médicos estão aprimorando a capacidade de identificar pacientes com maior risco e de encontrar formas de reduzir esse risco.

Tradicionalmente, o risco de recidiva é estimado com base em fatores como estágio, grau do tumor, comprometimento dos linfonodos, margens cirúrgicas e subtipo molecular. Ferramentas moleculares mais recentes começam a acrescentar uma nova camada de informações.

Uma das mais promissoras é o DNA tumoral circulante (ctDNA). Pequenos fragmentos de DNA liberados por células cancerígenas podem, por vezes, ser detectados no sangue após o tratamento, mesmo quando exames de imagem não mostram evidências da doença. Isso pode indicar a presença de doença residual molecular (DRM) e está associado a um maior risco de recidiva em diversos tipos de câncer.

Em alguns estudos, o ctDNA detectou sinais de recidiva molecular antes que a reincidência se tornasse visível em exames de imagem convencionais. Contudo, permanece uma questão importante: saber que há doença residual não significa, ainda, que os médicos saibam exatamente como o tratamento deve ser alterado para cada tipo de câncer.

Portanto, a redução do risco de recidiva ainda depende fortemente dos tratamentos estabelecidos. Dependendo do tipo de câncer, isso pode incluir cirurgia seguida de quimioterapia, radioterapia, terapia endócrina, terapia-alvo ou imunoterapia, visando eliminar a doença microscópica.

O acompanhamento médico regular continua sendo importante; além disso, manter-se fisicamente ativo, evitar o tabagismo, manter um peso saudável e seguir os tratamentos recomendados a longo prazo também pode ajudar a reduzir o risco de recidiva em alguns tipos de câncer.

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O tratamento guiado pela DRM é, atualmente, uma importante área de pesquisa. No futuro, o ctDNA poderá ajudar a identificar pacientes que necessitam de tratamento adicional, permitindo, ao mesmo tempo, que pacientes de menor risco evitem terapias desnecessárias com segurança.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.