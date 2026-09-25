Avanços no tratamento do câncer de pulmão em 2026 - parte 2

Hoje, voltamos a destacar as principais evoluções no que diz respeito ao câncer de pulmão, apresentando uma trajetória cronológica das transformações em 2025 e 2026. Vamos a elas:

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2025: Seis novos medicamentos de terapia-alvo para câncer de pulmão aprovados em um único ano pelo FDA norte-americano:

- Emrelis (telisotuzumabe vedotina), maio de 2025 — o primeiro medicamento desenvolvido para a proteína c-Met, encontrada em alguns CPCNP do tipo não escamoso. Trata-se de um conjugado anticorpo-droga: imagine-o como um veículo de entrega. A parte do anticorpo localiza e se liga à proteína c-Met na célula cancerígena e, em seguida, libera uma dose de quimioterapia diretamente no interior da célula, poupando mais tecido saudável ao redor do que a quimioterapia convencional.

- Ibtrozi (taletrectinibe), junho de 2025 — um comprimido de nova geração para a mutação ROS1, desenvolvido para atravessar a barreira hematoencefálica e alcançar o cérebro.

- Datroway (datopotamabe deruxtecana), junho de 2025 — outro medicamento que funciona como um "veículo de entrega", desta vez direcionado à proteína TROP2, para pacientes com mutação no EGFR que já tentaram tratamento com comprimidos inibidores de EGFR e quimioterapia.

- Hernexeos (zongertinibe), agosto de 2025 — uma opção oral para CPCNP com mutação HER2, oferecendo a esse grupo de pacientes um comprimido em vez de uma infusão.

- Zegfrovy (sunvozertinibe), 2025 — desenvolvido para inserções no exon 20 do EGFR, um subtipo que não responde bem aos medicamentos padrão para EGFR.

- Zepzelca (lurbinectedina) em combinação com Tecentriq (atezolizumabe), outubro de 2025 — uma combinação para terapia de manutenção no CPCP com doença extensa, administrada após o tratamento inicial para ajudar a retardar o retorno do câncer.

O que une esses seis medicamentos é o fato de que cada um deles é direcionado a uma mutação ou proteína específica identificada em testes genômicos.

Essa é a razão prática pela qual os testes de biomarcadores são tão importantes: o resultado de um exame pode ser o fator decisivo entre ter acesso a um desses medicamentos e nem sequer saber que essa opção existe.

2026: Jideytro (zidesamtinibe) é desenvolvido especificamente para superar a resistência a medicamentos. Foi aprovado especificamente para o CPCNP ROS1-positivo que já havia deixado de responder a um medicamento anterior direcionado ao ROS1 — não é uma opção de primeira linha, mas sim um medicamento de nova geração desenvolvido para lidar com a resistência e alcançar o cérebro; no estudo clínico que levou à sua aprovação, 44% dos pacientes apresentaram resposta ao tratamento. A FDA concedeu a aprovação com quase dois meses de antecedência. Esperam-se mais duas decisões da FDA antes do final do ano: uma para o câncer de pulmão de células pequenas (CPCP) e outra para o CPCNP com mutação no EGFR.

Os avanços foram realmente significativos?

Sim. Mas não se trata do resultado de um único medicamento. São dados de um grande do mundo real referentes a quase 33.000 pacientes com CPCNP, agrupados por tipo de tratamento que demonstram :

Quimioterapia isolada: sobrevida mediana de 11,9 meses

Terapia-alvo (os comprimidos específicos para mutações e os medicamentos que atuam como "caminhões de entrega" mencionados anteriormente): 19,3 meses

Imunoterapia: 27,4 meses

Essas são médias de grupo, não uma previsão para um indivíduo específico — o prognóstico depende muito da mutação específica, do estágio da doença e do estado geral de saúde de cada pessoa.

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No entanto, a tendência é consistente, e a sobrevida continua aumentando a um ritmo cada vez mais rápido a cada ano. Entretanto, devemos ressaltar que nem todos estes medicamentos têm a aprovação para comercialização no Brasil pela Anvisa, mas estão sim em processo de aprovação.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.