Por que o câncer recidiva? A biologia da recorrência - parte 1

O câncer pode desaparecer de exames de imagem, exames de sangue e exames físicos e, ainda assim, deixar uma questão importante: será que ele realmente foi embora?

Fique por dentro das notícias que importam para você!



Para muitos pacientes, o tratamento termina sem sinais detectáveis da doença. No entanto, em alguns casos, o câncer retorna meses ou até anos depois. Entender por que isso acontece é uma das questões mais complexas da oncologia.



A recorrência não é simplesmente uma questão de o tumor voltar a crescer. Ela reflete a notável capacidade de algumas células cancerígenas de sobreviver, adaptarem-se, permanecerem ocultas e sofrerem alterações ao longo do tempo. Pesquisadores estão agora desvendando a biologia por trás desses processos, oferecendo uma visão mais clara de por que a recidiva ocorre e como ela poderá, um dia, ser prevista ou até mesmo prevenida.



O que é a recorrência do câncer?



A recorrência do câncer significa que o mesmo câncer retorna após o tratamento, depois de um período em que não havia sinais detectáveis da doença.



Isso pode ser difícil de compreender quando o tratamento parecia ter funcionado. Mas a recorrência não significa necessariamente que o tratamento falhou. Às vezes, um número muito pequeno de células cancerígenas permanece no corpo após o tratamento. Essas células podem ser poucas demais para serem detectadas em exames de imagem ou outros exames de rotina e podem permanecer despercebidas por meses ou até anos.



O câncer pode retornar na mesma área do tumor original, o que é chamado de recorrência local. Ele pode surgir em linfonodos ou tecidos próximos, caracterizando uma recorrência regional, ou retornar em outra parte do corpo como uma recorrência à distância ou metastática.



Vários processos biológicos podem contribuir para a recorrência. Algumas células cancerígenas podem ser naturalmente resistentes ao tratamento, enquanto outras conseguem se adaptar e sobreviver. Algumas podem permanecer dormentes por longos períodos, e células cancerígenas microscópicas podem ter se disseminado para além do tumor original antes mesmo do início do tratamento.



A probabilidade de recorrência varia muito dependendo do tipo de câncer, estágio, grau, características moleculares, resposta ao tratamento e outros fatores individuais.



É importante ressaltar que a recorrência é diferente de um segundo câncer primário. A recorrência é o retorno do câncer original, enquanto um segundo câncer primário é uma neoplasia maligna nova e distinta.



Como as células cancerígenas sobrevivem ao tratamento?



Os tratamentos contra o câncer podem destruir um grande número de células cancerígenas; no entanto, ocasionalmente, uma pequena população sobrevive.



Uma das razões é que um tumor não é composto por células idênticas. Algumas células cancerígenas podem ser altamente sensíveis ao tratamento, enquanto outras já apresentam características que as tornam mais difíceis de eliminar. Assim, o tratamento pode eliminar as células sensíveis, deixando para trás uma população menor e resistente.



As células cancerígenas também podem se adaptar sob a pressão do tratamento. Elas podem alterar as vias que utilizam para crescer, reparar com maior eficácia os danos causados pelo tratamento, evitar sinais que normalmente desencadeiam a morte celular ou modificar seu metabolismo para sobreviver a condições de estresse.



O ambiente ao redor do tumor também pode desempenhar um papel importante. Vasos sanguíneos, células do sistema imunológico, tecido conjuntivo e outros componentes do microambiente tumoral podem, por vezes, fornecer sinais que protegem as células cancerígenas ou reduzem a eficácia com que o tratamento as atinge.



Essas células sobreviventes podem constituir a base da doença residual e, em alguns casos, acabar permitindo que o câncer volte a crescer.

O que é a dormência do câncer e como ela pode levar à recidiva?



Algumas células cancerígenas sobrevivem fazendo algo incomum: elas entram em um estado de quiescência (inatividade).



A dormência do câncer descreve um estado no qual as células cancerígenas permanecem vivas, mas param de se dividir ou crescem tão lentamente que permanecem clinicamente indetectáveis.



A dormência pode envolver células cancerígenas individuais ou pequenos grupos de células. Em alguns casos, o sistema imunológico ajuda a mantê-las sob controle. Em outros, o suprimento sanguíneo limitado ou sinais provenientes do tecido circundante impedem sua expansão.



Células dormentes são particularmente difíceis de eliminar, pois muitos tratamentos contra o câncer funcionam melhor contra células que estão se dividindo ativamente.



Em algum momento, no entanto, as condições podem mudar. Inflamação, alterações no controle imunológico, formação de novos vasos sanguíneos ou sinais modificados de tecidos vizinhos podem permitir que as células dormentes voltem a ficar ativas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Essa é uma possível explicação para a recidiva tardia, quando o câncer retorna anos após um tratamento aparentemente bem-sucedido. Pesquisadores estão investigando se é possível eliminar as células dormentes antes que elas se reativem ou mantê-las permanentemente dormentes, para que nunca mais causem a doença.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.