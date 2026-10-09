Um visitante incomum aparece na calçada da rua e as câmeras registram cena inusitada
Flagrante do réptil atravessando a rua chama atenção de vizinhos; especialistas explicam os motivos e orientam como agir com total segurança
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Um jacaré chamou a atenção de moradores ao caminhar pela calçada e tomar banho de chuva em frente a uma casa e atravessar a rua em direção ao canal Coqueiros, em Campos dos Goytacazes (RJ). O réptil de grande porte parou para descansar na calçada antes de levantar e seguir caminho rumo ao córrego, surpreendendo quem passava pela região.
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Moradores relataram espanto com a circulação do animal fora da água. Edmeia, residente há mais de 50 anos no bairro, expressou preocupação com a presença do bicho nas vias públicas: "apavorante mesmo. Enquanto ele tava dentro do valão, menos mal, ele tava ali, tudo bem. Mas agora quando ele começou a subir por aqui, não é a primeira vez que isso acontece".
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Há pouco mais de dois meses, vizinhos avistaram um animal do mesmo tipo nas redondezas. No entanto, não é possível confirmar se trata do mesmo réptil flagrado anteriormente.
Motivos da aproximação urbana
A ligação direta entre o canal e as casas propicia que o réptil abandone áreas de vegetação e atinja trechos com circulação de pedestres. Esse aparecimento de animais silvestres no perímetro urbano decorre de fatores ecológicos e estruturais:
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Expansão da área urbana sobre locais que ainda abrigam populações remanescentes da espécie.
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Aumento da população de jacarés ao longo do tempo pela diminuição da pressão de caça, incentivando a colonização de novos espaços.
Comportamento e orientações ambientais
Segundo explicações de um biólogo, o jacaré do papo amarelo integra a fauna nativa da Mata Atlântica. O especialista esclarece que a espécie não se alimenta de seres humanos.
Ataques ocorrem unicamente em resposta a ameaças, com o objetivo de autodefesa ou proteção de ninhos, fase em que os espécimes exercem grande cuidado parental.
A orientação dos órgãos ambientais determina que a população mantenha distância e respeite o espaço do animal, permitindo que ele continue seu deslocamento natural.
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