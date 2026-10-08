BH: quase 4 mil pinos de cocaína são encontrados dentro de casa

Um homem foi preso suspeito de tráfico de drogas nessa quarta-feira (7/10), no Bairro Dom Bosco, Região Noroeste de Belo Horizonte. Na casa dele, a Polícia Militar (PM) apreendeu 3,9 mil pinos de cocaína, 962 buchas de maconha e 426 pedras de crack, além de outros entorpecentes.

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Segundo a PM, militares do Grupo Especializado em Policiamento de Áreas de Risco (Gepar), da 8ª Companhia do 34º Batalhão, faziam patrulhamento quando receberam informações de que um homem estaria armazenando drogas em uma residência na Rua José Pereira.

Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram uma grande quantidade de entorpecentes e materiais associados ao tráfico.

Além dos pinos de cocaína, das buchas de maconha e das pedras de crack, foram apreendidas seis porções de maconha, uma porção de uma substância conhecida como ice, 12 porções de material semelhante a crack e oito frascos de lança-perfume.

Os militares também recolheram uma balança de precisão e R$ 310 em dinheiro.

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O suspeito, maior de idade, foi preso e encaminhado à delegacia, juntamente com todo o material apreendido.