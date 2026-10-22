Estátua de Lara Croft com 2,7 metros vai passar por um museu antes de ganhar endereço definitivo, e o destino tem ligação direta com a origem de Tomb Raider

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Uma estátua de fibra de vidro de 2,7 metros da heroína Lara Croft chegou a Derby, no Reino Unido. A escultura está em exibição temporária no Museum of Making antes de seguir para instalação permanente no Derby Market Hall, na sacada voltada para a Osnabruck Square.

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A peça integrava a atração "Tomb Raider: The LIVE Experience", sediada em Camden Market, em Londres. A obra permanecia guardada em um depósito desde o fechamento do local em 2023.

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A transferência ocorreu após uma campanha de arrecadação criada pelo fã Luke Earle, idealizada 30 anos após o lançamento do primeiro jogo da franquia. Mais de 200 pessoas doaram 33.314 libras esterlinas, superando a meta inicial de 30.000 libras. A iniciativa recebeu apoio adicional de 10.000 libras do conselho municipal de Derby, por meio de verbas do UK Shared Prosperity Fund.

Ligação histórica com Derby

Lara Croft nasceu em um estúdio situado na Ashbourne Road durante a década de 1990. Os jogos da série "Tomb Raider" conquistaram projeção global imediata e tornaram a protagonista uma figura central da cultura digital.

A heroína detém recordes mundiais no Guinness World Records, que incluem o título de protagonista feminina mais vendida dos jogos eletrônicos e recordista em capas de revistas. Em 2024, participantes da vigésima edição do BAFTA Games Awards elegeram a aventureira como a personagem de videogame mais emblemática de todos os tempos.

A cidade britânica já homenageou a personagem em outros locais. Em 2010, um trecho do anel viário urbano, entre a Osmaston Road e a Burton Road, passou a se chamar Lara Croft Way. Em 2018, o chão da Iron Gate recebeu uma estrela dedicada à personagem como parte da Calçada da Fama local.

Celebrações dos 30 anos

A chegada da imagem ocorre antes do sexto Tomb Raider Day, celebrado no sábado. Earle também emprestou seu acervo particular de itens históricos para uma exposição de aniversário de 30 anos no Pickford's House Museum.

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As comemorações terão a participação da atriz Alix Wilton Regan, nova voz da protagonista no futuro jogo eletrônico "Tomb Raider: Legacy of Atlantis". O conselho municipal informou que a instalação final no Derby Market Hall deve ocorrer nas próximas semanas.