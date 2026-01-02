Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Funcionário da Disney evita acidente com rocha de borracha de 180kg nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/01/2026 16:45

compartilhe

SIGA

Um funcionário do Walt Disney World, na Flórida, foi aclamado como herói depois de impedir o avanço de uma rocha de borracha de 180 quilos que ricocheteava em direção ao público durante um espetáculo ao vivo de Indiana Jones.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Ela vem em nossa direção!", diz uma pessoa da plateia em um vídeo publicado no YouTube do incidente ocorrido na última terça-feira (30), enquanto o objeto saía dos trilhos.

A rocha atingiu o funcionário, que se colocou à frente para bloqueá-la e evitar que caísse sobre o público, derrubando-o. Colegas correram para ajudá-lo e o colocaram de pé, enquanto ele sangrava na cabeça.

A Disney confirmou que o incidente ocorreu durante o show "Indiana Jones Epic Stunt Spectacular" no parque temático Hollywood Studios, do Disney World.

"Estamos focados em apoiar nosso membro do elenco, que está se recuperando", disse um porta-voz da Disney em declaração à AFP nesta sexta-feira (2).

"Esse elemento do show será modificado quando nossa equipe de segurança concluir a avaliação do que ocorreu", acrescentou.

A cena da rocha perseguindo Indiana Jones é um dos momentos mais lembrados do filme "Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida", de 1981. Trata-se do primeiro filme da saga de Steven Spielberg sobre o famoso arqueólogo, interpretado por Harrison Ford.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

msp/acb/lb/nn/lm/mvv

Tópicos relacionados:

acidente disney eua florida indianajones lazer

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay