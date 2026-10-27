El Niño tem pico de intensidade previsto para dezembro, mas projeções citadas no exterior levantam uma preocupação que vai além dos efeitos já discutidos no Brasil

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Uma nova rodada de previsões do Instituto Internacional de Pesquisa sobre Clima e Sociedade (IRI) indica que o pico do El Niño 2026/2027 deve atingir 3,5 °C no Oceano Pacífico equatorial. A anomalia excepcional na temperatura da superfície do mar coloca o fenômeno perto de sua intensidade máxima.

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O boletim de outubro divulgado pelo instituto revela que as projeções partem de valores próximos aos recordes esperados e apontam queda nos trimestres seguintes. Na comparação com o mês anterior, a média dos modelos estatísticos e a dos modelos dinâmicos subiram entre 0,1 °C e 0,2 °C. O resultado consolidado atingiu anomalia absoluta de +3,5 °C na região Niño 3.4.

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Registros observados no oceano

O monitoramento das medições confirma a intensificação do evento no Pacífico. O índice Niño 3.4 registrou anomalia média de +2,46 °C entre julho e setembro, enquanto o valor mensal consolidado de setembro alcançou +2,84 °C.

Na média semanal centrada em 14 de outubro, o aquecimento chegou a +3,3 °C. As anomalias semanais continuam acima de +3 °C pela quinta semana consecutiva, demonstrando a persistência térmica na região equatorial.

Na atualização de setembro, as curvas ainda exibiam trajetória de elevação voltada para os trimestres de outubro a dezembro e de novembro a janeiro. Naquele período, apenas os modelos dinâmicos previam a marca de +3,5 °C, patamar agora acompanhado pelas projeções estatísticas.

Diferenças entre metodologias climáticas

O prognóstico do IRI adota a metodologia tradicional de anomalias absolutas da temperatura superficial da água, calculadas a partir de uma climatologia de referência. O formato difere do sistema relativo aplicado pela NOAA em 2026 para o RONI, o Índice Oceânico Relativo de El Niño.

O cálculo da NOAA desconta o aquecimento médio dos oceanos tropicais para isolar o sinal climático: a oscilação entre os dois métodos varia de 0,5 °C a 1 °C. Sob a projeção absoluta de +3,5 °C, o índice relativo deve registrar entre +2,5 °C e +3,0 °C.

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Em ambas as abordagens metodológicas, a confirmação das marcas previstas superará todos os picos de El Niño registrados desde 1950.