El Niño tem pico de intensidade previsto para dezembro, mas projeções citadas no exterior levantam uma preocupação que vai além dos efeitos já discutidos no Brasil
Nova previsão confirma intensidade inédita no Oceano Pacífico; veja como o fenômeno global pode superar as maiores marcas registradas desde 1950
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Uma nova rodada de previsões do Instituto Internacional de Pesquisa sobre Clima e Sociedade (IRI) indica que o pico do El Niño 2026/2027 deve atingir 3,5 °C no Oceano Pacífico equatorial. A anomalia excepcional na temperatura da superfície do mar coloca o fenômeno perto de sua intensidade máxima.
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O boletim de outubro divulgado pelo instituto revela que as projeções partem de valores próximos aos recordes esperados e apontam queda nos trimestres seguintes. Na comparação com o mês anterior, a média dos modelos estatísticos e a dos modelos dinâmicos subiram entre 0,1 °C e 0,2 °C. O resultado consolidado atingiu anomalia absoluta de +3,5 °C na região Niño 3.4.
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Registros observados no oceano
O monitoramento das medições confirma a intensificação do evento no Pacífico. O índice Niño 3.4 registrou anomalia média de +2,46 °C entre julho e setembro, enquanto o valor mensal consolidado de setembro alcançou +2,84 °C.
Na média semanal centrada em 14 de outubro, o aquecimento chegou a +3,3 °C. As anomalias semanais continuam acima de +3 °C pela quinta semana consecutiva, demonstrando a persistência térmica na região equatorial.
Na atualização de setembro, as curvas ainda exibiam trajetória de elevação voltada para os trimestres de outubro a dezembro e de novembro a janeiro. Naquele período, apenas os modelos dinâmicos previam a marca de +3,5 °C, patamar agora acompanhado pelas projeções estatísticas.
Diferenças entre metodologias climáticas
O prognóstico do IRI adota a metodologia tradicional de anomalias absolutas da temperatura superficial da água, calculadas a partir de uma climatologia de referência. O formato difere do sistema relativo aplicado pela NOAA em 2026 para o RONI, o Índice Oceânico Relativo de El Niño.
O cálculo da NOAA desconta o aquecimento médio dos oceanos tropicais para isolar o sinal climático: a oscilação entre os dois métodos varia de 0,5 °C a 1 °C. Sob a projeção absoluta de +3,5 °C, o índice relativo deve registrar entre +2,5 °C e +3,0 °C.
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Em ambas as abordagens metodológicas, a confirmação das marcas previstas superará todos os picos de El Niño registrados desde 1950.