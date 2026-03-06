El Niño: como o aquecimento do Pacífico pode influenciar o clima mundial

El Niño é um fenômeno climático que ocorre no Oceano Pacífico e tem potencial para alterar o clima em várias regiões do planeta. Em 2026, a previsão de aquecimento das águas do Pacífico equatorial chama a atenção de pesquisadores e serviços de meteorologia, que apontam para a possibilidade de um ano mais quente do que a média histórica. Além disso, esse aquecimento não se limita às áreas próximas ao oceano, pois interfere em padrões de chuva, temperatura e eventos extremos em diferentes continentes.

De forma simplificada, El Niño surge quando as águas superficiais do Pacífico central e leste ficam mais quentes do que o normal por vários meses seguidos. Nesse contexto, esse aquecimento modifica a circulação atmosférica e altera a rota de frentes frias, a formação de tempestades e até a duração de estações chuvosas ou secas. Em um cenário de aquecimento global em andamento, a combinação entre El Niño e o aumento geral das temperaturas tende a intensificar ainda mais os recordes de calor.

El Niño: como o aquecimento do Pacífico funciona?

O funcionamento do fenômeno El Niño está ligado à interação entre o oceano e a atmosfera. Em condições normais, ventos chamados de alísios sopram de leste para oeste e empurram as águas quentes em direção à Indonésia e à Austrália, enquanto águas mais frias sobem à superfície próximo à costa da América do Sul. Durante um episódio de El Niño, esses ventos enfraquecem ou mudam de direção e permitem que a água quente se espalhe para o centro e o leste do Pacífico.

Essa mudança na distribuição de calor altera áreas de nuvens e chuva, além de deslocar regiões de tempestades tropicais. Assim, a atmosfera responde a esse novo padrão de temperatura do mar e reorganiza sistemas de alta e baixa pressão. Como resultado, surge uma espécie de efeito dominó climático, que atinge tanto países tropicais quanto zonas temperadas. Os meteorologistas monitoram o fenômeno por meio de boias oceânicas, imagens de satélite e modelos numéricos que avaliam se o aquecimento vai se manter por vários meses.

Os cientistas classificam a intensidade de El Niño como fraca, moderada ou forte, de acordo com o quanto a temperatura da superfície do mar se afasta da média. Em geral, eventos mais intensos trazem impactos globais mais marcantes. Contudo, cada episódio apresenta características únicas, pois a combinação com outros fatores, como a Oscilação Decadal do Pacífico e o aquecimento global, faz com que os efeitos mudem de um ano para outro.

Como El Niño pode deixar o mundo mais quente em 2026?

A palavra-chave para entender 2026 é aquecimento. Quando o El Niño está ativo, o Pacífico libera mais calor para a atmosfera e reforça o aquecimento em escala global. Esse processo se soma ao calor que o aumento do efeito estufa já acumula na Terra. Em anos recentes, como 2016 e 2023, a combinação entre El Niño e o aquecimento global contribuiu para temperaturas médias globais recordes. Portanto, a expectativa dos especialistas aponta para algo semelhante em 2026, com probabilidade elevada de novos recordes de calor anual ou mensal.

Esse aquecimento adicional não significa apenas dias mais quentes. De fato, a atmosfera mais quente retém mais umidade, o que pode favorecer:

Ondas de calor mais prolongadas em áreas continentais;

Noites menos frescas, o que reduz o alívio térmico e aumenta riscos à saúde;

Tempestades mais intensas em algumas regiões, com chuva volumosa em curto período;

Risco de secas mais severas em locais onde a chuva costuma diminuir com El Niño.

Modelos climáticos utilizados por centros internacionais indicam, desde 2025, a possibilidade de manutenção ou retomada de condições típicas de El Niño no início de 2026. Mesmo que o fenômeno enfraqueça ao longo do ano, o calor acumulado no sistema oceano-atmosfera tende a manter as temperaturas globais acima da média. Além disso, esse cenário reforça a necessidade de atenção de setores que dependem do clima, como agricultura, energia e gestão de recursos hídricos.

Quais regiões sentem mais os efeitos do El Niño?

Os impactos do El Niño no clima mundial variam conforme a localização geográfica. Em parte da América do Sul tropical e subtropical, o fenômeno costuma se associar a verões mais chuvosos no sul do continente e a condições mais secas em áreas do norte. Já em outras regiões, como o sudeste da Ásia e partes da Oceania, episódios de El Niño costumam aumentar o risco de estiagens e incêndios florestais.

De maneira geral, os efeitos mais observados incluem:

Aumento de temperaturas médias em várias partes do globo, com registro frequente de ondas de calor. Alterações no regime de chuvas, que provocam: Chuvas acima da média em algumas áreas costeiras e de latitude média;

Falta de precipitação em regiões já suscetíveis à seca. Impactos econômicos, como quebra de safras, redução na geração hidrelétrica e danos à infraestrutura causados por enchentes. Mudanças nos ecossistemas marinhos, já que o aquecimento das águas afeta a pesca e a biodiversidade.

É importante ressaltar que o comportamento regional não se repete de forma idêntica em todos os episódios. Enquanto alguns países enfrentam excesso de chuva, outros lidam com estiagens prolongadas. Por isso, serviços meteorológicos nacionais emitem boletins específicos para cada região, com foco nas condições locais esperadas para cada estação do ano.

Como a população e os governos podem se preparar para o El Niño?

Diante da perspectiva de um ano mais quente em 2026, influenciado pelo El Niño e pelo aquecimento global, cresce a importância de medidas de adaptação. Governos, empresas e comunidades se planejam com base em cenários climáticos que instituições científicas fornecem de forma contínua. Essa preparação inclui ações como reforço de sistemas de alerta para ondas de calor, planos de contingência para enchentes e estratégias para uso racional da água em caso de estiagens.

Entre as medidas frequentemente adotadas, destacam-se:

Monitoramento contínuo do Pacífico e das condições atmosféricas, que permite atualizações rápidas das previsões.

do Pacífico e das condições atmosféricas, que permite atualizações rápidas das previsões. Ajustes na agricultura , com escolha de variedades mais resistentes ao calor ou à seca, além de mudanças no calendário de plantio.

, com escolha de variedades mais resistentes ao calor ou à seca, além de mudanças no calendário de plantio. Planejamento energético , que considera o impacto em hidrelétricas e a necessidade de fontes alternativas em períodos de pouca chuva.

, que considera o impacto em hidrelétricas e a necessidade de fontes alternativas em períodos de pouca chuva. Campanhas de comunicação para orientar a população sobre cuidados com saúde em períodos de calor intenso e riscos de eventos extremos.

Com a combinação entre El Niño e o aquecimento global, 2026 tende a se tornar um ano observado de perto por pesquisadores e autoridades. Assim, a compreensão do fenômeno e de seus possíveis efeitos ajuda a reduzir danos e a organizar respostas mais eficientes, seja diante de um verão mais quente, de um período chuvoso intenso ou de uma estiagem prolongada em determinadas regiões.