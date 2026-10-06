Gusttavo Lima é condenado por repreender e expulsar mulher de show
Artista e empresa terão que pagar R$ 5 mil por danos morais após o sertanejo acusar uma espectadora de atirar uma garrafa de água no palco
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O cantor Gusttavo Lima e a empresa Marina de Iracema Park S.A. foram condenados pela Justiça do Piauí a pagar uma indenização de R$ 5 mil por danos morais a uma mulher. A punição foi motivada pela exposição pública da espectadora durante uma festa de réveillon na virada de 2022 para 2023.
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A decisão judicial atende a um processo aberto por Virginia Carla Bandeira Torres Nogueira. O episódio ocorreu durante a apresentação do artista no Marina Park Hotel, em Fortaleza.
Como começou a confusão no show?
A discussão teve início quando Gusttavo Lima acusou Virginia de ter atirado uma garrafa de água na direção do palco. O artista interrompeu o espetáculo para confrontar a mulher publicamente.
Usando o sistema de som, o cantor afirmou que ela era "sem educação" e que "educação vem de berço". Após a repreensão, ele ordenou aos seguranças que retirassem a espectadora do evento.
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Por que a Justiça condenou o cantor?
O juiz Carlos Marcello Sales Campos entendeu que o cantor cometeu abuso de direito ao usar o microfone e o palco para repreender a equipe de segurança. A decisão considerou ainda que a exposição, ampliada pela fama do artista, gerou ataques e ofensas contra Virginia nas redes sociais.
A empresa Marina de Iracema Park S.A. também foi condenada a pagar a indenização de forma solidária.
A decisão ainda pode mudar?
A defesa de Virginia pretende recorrer ao Tribunal de Justiça e considera baixo o valor de R$ 5 mil fixado por danos morais.
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O juiz negou o pedido de danos materiais, que incluía gastos com ingressos, deslocamento, hotel e alimentação, além de R$ 50 mil por supostos prejuízos profissionais. Segundo a sentença, os valores não foram comprovados adequadamente.