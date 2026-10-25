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Caos instalado: em Brasília, já se fala em possibilidade de anular as eleições

Canetada do ministro do STF abre uma nova frente de disputa e leva dirigente partidário a prever tentativas de questionar o pleito

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
25/10/2026 18:14

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Caos instalado: em Brasília, já se fala em possibilidade de anular as eleições
Caos instalado: em Brasília, já se fala em possibilidade de anular as eleições crédito: Foto: Gustavo Moreno/STF

O segundo turno nem chegou a ser concluído, e a decisão de Cristiano Zanin, ministro do STF, dá início a um terceiro turno nas eleições de 2026.

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Zanin prorrogou a votação por duas horas faltando muito pouco para o fechamento das urnas em todo o país.

Um juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, onde também ocorre segundo turno para governador, disse à coluna que a canetada do ministro é “inexequível”.

“Simplesmente não tem como cumprir a decisão tecnicamente”, afirmou.

Um presidente de partido de centro já prevê a confusão daqui para frente: “Vão tentar anular a eleição”.

Um deputado do PT defende que, na semana que vem, haja nova votação para os eleitores que não conseguirem votar neste domingo, 25.

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Caos instalado. Neste momento, não se trata de uma discussão técnica. O país está diante de uma guerra político-jurídica que tem a democracia como maior prejudicada.

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