Caos instalado: em Brasília, já se fala em possibilidade de anular as eleições

O segundo turno nem chegou a ser concluído, e a decisão de Cristiano Zanin, ministro do STF, dá início a um terceiro turno nas eleições de 2026.

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Zanin prorrogou a votação por duas horas faltando muito pouco para o fechamento das urnas em todo o país.

Um juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, onde também ocorre segundo turno para governador, disse à coluna que a canetada do ministro é “inexequível”.

“Simplesmente não tem como cumprir a decisão tecnicamente”, afirmou.

Um presidente de partido de centro já prevê a confusão daqui para frente: “Vão tentar anular a eleição”.

Um deputado do PT defende que, na semana que vem, haja nova votação para os eleitores que não conseguirem votar neste domingo, 25.

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Caos instalado. Neste momento, não se trata de uma discussão técnica. O país está diante de uma guerra político-jurídica que tem a democracia como maior prejudicada.