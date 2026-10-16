Skincare coreano chega às axilas, virilha e cotovelos

O mercado brasileiro de cuidados com a pele vive uma fase de amadurecimento que já não se limita ao rosto. Uma nova geração de marcas nacionais passou a aplicar princípios da filosofia coreana de skincare, conhecida pelo rigor técnico com ativos e pela experiência sensorial do ritual de aplicação, também ao cuidado com o corpo. O movimento chega a regiões historicamente deixadas de lado pela indústria dermocosmética brasileira, como axilas, virilha, pescoço e cotovelos.

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Levantamento da Mintel aponta que consumidores estão prestando cada vez mais atenção à eficiência dos produtos, além da qualidade de seus ingredientes e credibilidade científica. Já um relatório da Global Growth Insights, divulgado no final de fevereiro, revela que aproximadamente 63% dos consumidores conectam dermocosméticos a vantagens terapêuticas. A pesquisa ainda aponta que 58% dos indivíduos veem esses itens como parte do cuidado com a saúde da pele a longo prazo.

Áreas historicamente negligenciadas

Para Gustavo Magalhães, fundador da Bearry Derm, marca brasileira de dermocosméticos com o conceito de sobremesas para a pele, o atraso no desenvolvimento de produtos para regiões como axilas, virilha, pescoço e cotovelos combina um fator técnico, já que essas áreas têm dinâmica de pele própria e exigem formulações específicas, e um fator cultural, associado ao histórico de tratar manchas nessas regiões como assunto pessoal, o que reduziu por anos o interesse comercial das marcas em desenvolver soluções dedicadas ao tema.

“O que mudou é que a consumidora passou a exigir os mesmos ativos com respaldo dermatológico que já aplica no rosto, como Niacinamida, Centella Asiática e Rosa Mosqueta, agora em fórmulas pensadas para as particularidades de cada região do corpo, o que penaliza comercialmente as marcas que ignoram essa demanda”, percebe.

De acordo com o Market Research, a indústria brasileira de K-Beauty espera um crescimento de 397,53 milhões de dólares em 2023 para estimados 754,86 milhões até 2032, registrando uma expansão anual de 7,38% entre 2024 e 2032.

Filosofia coreana chega ao corpo

Conforme Magalhães, aplicar a lógica do skincare coreano ao corpo passa por três decisões de desenvolvimento:

Escolha de ativos com respaldo dermatológico — Centella Asiática, ativo consagrado pela cosmética coreana, para regeneração e firmeza; Niacinamida para uniformização do tom em áreas específicas; Óleo de Rosa-Mosqueta para nutrição e suavização de marcas da pele; combinação de Cafeína e Escina para cuidado com aparência de celulite e microcirculação;

Formulação pensada para as particularidades das áreas específicas, com concentrações adequadas para peles mais espessas do corpo, sem ser agressiva o suficiente para causar irritação em regiões sensíveis;

Camada sensorial — textura, fragrância e ritual de aplicação que transformam o cuidado com o corpo em experiência, não em obrigação.



“A Bearry Derm é uma marca brasileira que aplica a filosofia da beleza coreana ao cuidado com a pele, com o conceito próprio de sobremesas para a pele. O Body Peach Glow® é o creme corporal da marca com tecnologia Ice Glow™, indicado para uniformização do tom e cuidado com aparência de estrias em áreas específicas como axilas, virilhas, joelhos, cotovelos, pescoço e corpo em geral. Nossa proposta é levar para o corpo o mesmo rigor técnico que o rosto brasileiro já se acostumou a receber, com identidade sensorial própria”, enfatiza o fundador.

Um lançamento exemplo do movimento

O Body Peach Glow reúne ativos com respaldo dermatológico, como Niacinamida, Centella Asiática e Rosa Mosqueta, além de compostos tradicionalmente associados ao cuidado com a microcirculação e a aparência de inchaço. A tecnologia proprietária Ice Glow™, com Lactato de Mentila em sua composição, proporciona sensação gelada durante a aplicação, funcionando como parte do ritual sensorial do produto, e não como efeito terapêutico.

Segundo dados da própria marca, mais de 12.737 mulheres testaram e aprovaram a fórmula na fase de validação. O item é dermatologicamente testado dentro dos protocolos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e integra, ao lado do Sérum Clareador de Calda Rosa, o portfólio conceitual da marca.

Desafios para consolidar a categoria

Na avaliação de Magalhães, a consolidação dessa frente ainda enfrenta obstáculos ligados à educação de mercado, já que a expressão “K-Beauty corporal” segue pouco pesquisada em português, e à manutenção de padrão técnico elevado, sob risco de a categoria perder credibilidade caso priorize apelo estético em detrimento de respaldo dermatológico e conformidade com a Anvisa.

Para o fundador, soma-se a isso um desafio de identidade cultural, já que a tradução da filosofia coreana precisa dialogar com o repertório sensorial brasileiro, e não repetir uma fórmula pronta. “É filosofia coreana com alma brasileira”, resume.

O movimento no body care nacional acompanha uma mudança mais ampla no comportamento do consumidor de dermocosméticos, que passou a exigir o mesmo padrão técnico para rosto e corpo.

“Para a consumidora, o impacto é acesso. Ela começa a encontrar no mercado nacional o que antes precisava buscar em produto importado ou consultório particular. Ativos de respaldo dermatológico aplicados a áreas específicas do corpo, formulações que respeitam a barreira cutânea, experiência sensorial cuidada — tudo isso passa a estar disponível em prateleira brasileira, com preço acessível e respaldo dermatológico local”, conclui Magalhães.

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Para mais informações, basta acessar: https://bearry.com.br/