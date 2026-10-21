Cyrela promove Outubro Rosa com ações de prevenção

A Cyrela, uma das principais construtoras e incorporadoras do Brasil, promove uma campanha interna de conscientização sobre o câncer de mama, com ações voltadas aos colaboradores da companhia. A programação, que começa no Outubro Rosa e terá continuidade em novembro, reúne palestras educativas, conteúdos informativos e isenção de coparticipação em exames relacionados à investigação de câncer de mama, colo do útero e próstata, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.



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Durante outubro, a companhia realiza palestras educativas voltadas à conscientização sobre o câncer de mama, com orientações sobre a importância da atenção a possíveis alterações nas mamas, do acompanhamento médico e da realização de exames conforme as recomendações de saúde aplicáveis a cada pessoa. Os encontros também oferecem espaço para o esclarecimento de dúvidas e incentivam o diálogo sobre o autocuidado no ambiente de trabalho.



Em novembro, a campanha terá continuidade com uma iniciativa voltada à saúde dos colaboradores. Durante o mês, a Cyrela oferecerá isenção de coparticipação em exames relacionados à investigação de câncer de mama, colo do útero e próstata. A medida busca facilitar o acesso aos exames contemplados pela iniciativa e estimular o acompanhamento médico.



As ações integram as iniciativas de saúde ocupacional e qualidade de vida da Cyrela, que busca fortalecer uma cultura organizacional voltada ao bem-estar das pessoas, associando informação e medidas concretas de incentivo ao cuidado com a saúde.



“Queremos que nossos colaboradores tenham acesso à informação e encontrem estímulos para cuidar da própria saúde. As palestras educativas são oportunidades para ampliar o conhecimento e esclarecer dúvidas, enquanto a isenção de coparticipação em exames representa mais um incentivo ao acompanhamento médico. Nosso objetivo é fortalecer uma cultura de prevenção e cuidado que esteja presente ao longo de todo o ano”, afirma Bruno Silva, gerente de Administração de Pessoal, Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida da Cyrela.



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A campanha reforça o compromisso da companhia com a valorização das pessoas e a promoção de um ambiente de trabalho que incentive o autocuidado, a saúde e a qualidade de vida dos colaboradores.