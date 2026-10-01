Louro, cravo e canela: para que serve a mistura?

Ferver folhas de louro, cravo-da-índia e canela é um truque caseiro que ajuda a deixar o odor de diferentes ambientes mais agradável. A combinação libera um aroma marcante e pode ser usada para perfumar a casa e amenizar cheiros persistentes.

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Embora não substitua a limpeza, a mistura é uma alternativa prática. Uma de suas principais utilidades é disfarçar odores fortes na cozinha, como os de fritura, peixe, alho e cebola, que permanecem no ambiente mesmo após o fim da refeição.

Em locais com cheiro de mofo, ferver a preparação pode disfarçar temporariamente o odor, graças à fragrância intensa das especiarias, gerando uma sensação mais agradável enquanto o aroma permanece no ar.

Contudo, é importante não confundir a técnica com a eliminação do problema. Se houver manchas ou infiltrações, é necessário resolver a origem da umidade, já que a mistura apenas melhora o cheiro do ambiente de forma pontual.

O aromatizador natural também pode ser usado em outros espaços que estejam com cheiro de fechado, contribuindo para uma sensação de ambiente mais fresco e aconchegante. Mesmo com o uso da mistura, abrir portas e janelas para renovar o ar continua sendo uma medida importante.

Como fazer a mistura?

A preparação é simples e leva poucos ingredientes, sendo uma opção prática para perfumar a casa.

Ingredientes

1 litro de água

3 folhas de louro

1 canela em pau

1 colher de sopa de cravo-da-índia

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, as folhas de louro, a canela e o cravo-da-índia. Leve ao fogo médio até começar a ferver. Em seguida, reduza para fogo baixo e deixe aquecer por cerca de 10 minutos.

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Desligue o fogo e deixe a panela no ambiente desejado. Outra opção é esperar o líquido esfriar e transferi-lo para um recipiente adequado.