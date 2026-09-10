Morar sozinho na maturidade exige reformas funcionais; veja adaptações no lar

A decisão de morar sozinho na maturidade traz consigo a necessidade de planejar um lar seguro e funcional. Garantir autonomia e prevenir acidentes domésticos são os principais objetivos ao adaptar ambientes para a terceira idade, uma realidade cada vez mais comum no Brasil. As mudanças, que vão de ajustes simples à reformas estruturais, focam em acessibilidade e praticidade.

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Por que adaptar a casa para a terceira idade?

Adaptar a casa para a terceira idade é fundamental para prevenir quedas, que são uma das principais causas de lesões graves em idosos. As modificações promovem autonomia, permitindo que a pessoa realize suas tarefas diárias com mais segurança e independência, além de proporcionar tranquilidade para a família.

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Pequenas alterações podem ter um grande impacto na qualidade de vida. Um ambiente bem planejado reduz o esforço físico e o risco de acidentes, contribuindo para que a pessoa se sinta mais confiante e confortável em seu próprio lar, o que é essencial para o bem-estar físico e emocional.

Quais as principais adaptações para o banheiro?

O banheiro é considerado a área de maior risco para quedas e exige atenção especial. A combinação de superfícies lisas e umidade cria um cenário perigoso que pode ser neutralizado com algumas modificações essenciais.

Barras de apoio: instale barras de segurança dentro do box e ao lado do vaso sanitário para oferecer um ponto firme de suporte.

Pisos antiderrapantes: substitua o piso por um modelo antiderrapante ou utilize tapetes de borracha com ventosas para aumentar a aderência.

Assento elevado: considere instalar um assento sanitário mais alto ou um elevador de assento para facilitar os movimentos de sentar e levantar.

Torneiras acessíveis: opte por torneiras do tipo alavanca ou com sensor, que são mais fáceis de manusear do que os modelos de girar.

Como melhorar a segurança na cozinha e nos quartos?

Outros cômodos da casa também precisam de ajustes para se tornarem mais seguros e práticos no dia a dia. Na cozinha e nos quartos, o foco está em facilitar o acesso a objetos e em evitar movimentos bruscos ou perigosos.

Altura de móveis: posicione prateleiras e armários em uma altura que não exija o uso de escadas ou bancos. Itens de uso frequente devem ficar ao alcance das mãos.

Fogão seguro: prefira fogões por indução (que esfriam rapidamente a superfície) ou modelos a gás com válvula de segurança que corta o fornecimento em caso de vazamento.

Cama adequada: a altura da cama deve permitir que a pessoa se sente com os pés firmemente apoiados no chão, facilitando o ato de levantar.

Interruptores próximos: instale interruptores de luz perto da cama e na entrada dos cômodos para evitar que a pessoa precise se locomover no escuro.

Qual a iluminação ideal para a casa?

Uma boa iluminação é crucial para a segurança, pois a visão tende a diminuir com a idade. Ambientes bem iluminados ajudam a identificar obstáculos, degraus e desníveis, reduzindo significativamente o risco de tropeços e quedas.

Invista em luzes de LED brancas e fortes em todos os cômodos. É recomendável instalar sensores de presença em corredores e banheiros para que a luz acenda automaticamente. Luminárias de piso ou abajures podem eliminar cantos escuros e sombras, tornando os caminhos mais seguros durante a noite.

Outras dicas importantes de segurança

Além das reformas estruturais, algumas mudanças de hábito e organização contribuem para um ambiente mais protegido.