5 adaptações na casa para dar mais segurança ao idoso com perda de memória

Garantir um ambiente seguro para um familiar idoso que enfrenta perda de memória é uma preocupação constante. Pequenas alterações no lar podem prevenir acidentes e trazer mais tranquilidade para todos. A boa notícia é que muitas dessas adaptações são simples, de baixo custo e podem ser implementadas rapidamente, fazendo uma enorme diferença no dia a dia.

Essas mudanças visam reduzir riscos de quedas, desorientação e outros incidentes comuns, promovendo maior autonomia e bem-estar. O objetivo é criar um espaço familiar, mas com camadas extras de proteção que acompanham as novas necessidades do idoso.

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Reforce a iluminação da casa

A visão pode diminuir com a idade, e a confusão mental agrava o risco. Garanta que todos os cômodos sejam bem iluminados, especialmente corredores, escadas e o caminho entre o quarto e o banheiro. Instalar luzes noturnas com sensores de movimento é uma solução eficaz para evitar quedas durante a noite. Use fitas adesivas de cores vibrantes ou fluorescentes em degraus e interruptores para facilitar a visualização.

Elimine tapetes e obstáculos

Tapetes soltos são uma das principais causas de quedas em idosos. O ideal é removê-los por completo. Se não for possível, certifique-se de que estão presos ao chão com fita antiderrapante. Além disso, reorganize os móveis para criar caminhos livres e amplos. Fios elétricos devem estar presos às paredes e fora das áreas de circulação.

Adapte o banheiro

O banheiro é uma área de alto risco. Instale barras de apoio dentro do box e ao lado do vaso sanitário para dar mais firmeza. Utilize tapetes antiderrapantes tanto dentro quanto fora da área do chuveiro. Um assento elevado para o vaso sanitário e uma cadeira para banho também são ótimas opções para aumentar a segurança e o conforto.

Sinalize e organize os ambientes

A perda de memória pode gerar confusão sobre onde as coisas estão guardadas. Use etiquetas com letras grandes ou figuras para identificar o conteúdo de armários e gavetas. Por exemplo: "copos", "pratos", "remédios". Isso ajuda a manter a independência do idoso em tarefas simples e reduz a frustração.

Controle o acesso a áreas de risco

A cozinha e áreas de serviço podem oferecer perigos, como o uso indevido do fogão ou o acesso a produtos de limpeza. Considere instalar travas de segurança em armários com itens perigosos e, se necessário, um dispositivo que desliga o gás automaticamente. Manter portas de áreas perigosas ou da saída de casa trancadas pode prevenir que o idoso saia desacompanhado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.