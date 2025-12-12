100 anos de vida: como adaptar a casa para um idoso com segurança

A celebração dos 100 anos de uma avó, que inspirou sete netos a tatuarem sua assinatura e uma bisneta a fazer também uma ilustração dela, comoveu muitas pessoas e viralizou nas redes sociais. Esse marco na vida familiar, além de gerar homenagens, acende um alerta importante: a necessidade de um lar seguro e adaptado para quem atinge essa idade avançada com saúde.

Chegar a um século de vida é um privilégio que exige cuidados redobrados com o ambiente doméstico para prevenir acidentes. Pequenas alterações podem garantir mais autonomia, conforto e, principalmente, segurança para o idoso. A maioria das adaptações é simples e pode ser feita sem a necessidade de grandes reformas.

Banheiro: o ponto de maior atenção

O banheiro é frequentemente o local com maior risco de quedas. A instalação de barras de apoio ao lado do vaso sanitário e dentro do box é fundamental. Tapetes antiderrapantes, tanto dentro quanto fora da área de banho, ajudam a evitar escorregões em pisos molhados.

Outra medida eficaz é o uso de um assento elevado para o vaso sanitário, que facilita o movimento de sentar e levantar. Uma cadeira higiênica ou um banco para o chuveiro também pode oferecer mais estabilidade, reduzindo o esforço físico e o risco de desequilíbrio durante o banho.

Quartos e circulação livre

Corredores e áreas de passagem devem estar sempre livres de obstáculos. Tapetes soltos ou com dobras são armadilhas perigosas e devem ser removidos ou totalmente fixados ao chão com fita adesiva apropriada. Móveis com cantos pontiagudos podem ser protegidos com protetores de silicone.

Uma boa iluminação faz toda a diferença, especialmente à noite. Instalar luzes de presença, que acendem com o movimento, pode guiar o caminho do quarto ao banheiro com segurança, com uma intensidade que ilumine sem ofuscar. No quarto, a cama deve ter uma altura que permita ao idoso sentar-se com os pés firmes no chão, facilitando a entrada e a saída.

Cozinha e outros ajustes

Na cozinha, organize os utensílios e alimentos mais usados em prateleiras de fácil acesso, na altura dos olhos e das mãos. Isso evita que a pessoa precise se esticar ou subir em bancos para alcançar o que precisa. Eletrodomésticos com desligamento automático também aumentam a segurança.

Interruptores de luz em cores que contrastam com a parede e maçanetas do tipo alavanca, mais fáceis de manusear que as redondas, são pequenas mudanças que promovem a independência. Garantir que telefones estejam sempre acessíveis e com números de emergência visíveis completa o plano de um lar seguro para celebrar a longevidade com tranquilidade.

Para garantir que as adaptações sejam personalizadas e eficazes, é recomendável consultar profissionais especializados, como arquitetos e terapeutas ocupacionais, que podem avaliar as necessidades específicas de cada pessoa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.