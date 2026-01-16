Como deixar sua casa mais segura para evitar quedas de idosos

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Embora quedas possam acontecer com qualquer pessoa, elas representam uma ameaça significativa para idosos, podendo levar a fraturas graves e perda de autonomia. A boa notícia é que muitas dessas situações podem ser evitadas com adaptações simples e de baixo custo no ambiente doméstico.

Transformar a casa em um lugar mais seguro não exige grandes reformas. O primeiro passo é identificar e corrigir os principais pontos de risco, que muitas vezes passam despercebidos na rotina diária. A prevenção é a melhor ferramenta para garantir o bem-estar e a independência de quem já passou dos 60 anos.

Adaptações que fazem a diferença

Pequenas mudanças nos cômodos mais utilizados podem reduzir drasticamente as chances de um acidente. O banheiro, por exemplo, é um dos locais mais perigosos devido às superfícies escorregadias. A instalação de barras de apoio ao lado do vaso sanitário e dentro do box do chuveiro oferece um ponto de suporte essencial. O uso de tapetes antiderrapantes, tanto dentro quanto fora do box, também é fundamental para evitar escorregões.

A iluminação adequada é outra aliada poderosa. Corredores, escadas e o caminho entre o quarto e o banheiro devem estar sempre bem iluminados, principalmente durante a noite. Interruptores de luz de fácil acesso, próximos à cama e às portas, ou o uso de luzes noturnas com sensor de presença, são soluções práticas e eficientes.

Fios elétricos soltos e tapetes com pontas levantadas são verdadeiras armadilhas. Certifique-se de que todos os fios estejam presos às paredes ou organizados em canaletas. Quanto aos tapetes, prefira modelos com base emborrachada ou fixe-os no chão com fita adesiva dupla-face para que não se movam com facilidade.

Outras dicas importantes para o dia a dia

Além das modificações no ambiente, algumas práticas diárias contribuem para a segurança. Manter os objetos de uso frequente em prateleiras de fácil alcance, entre a altura da cintura e dos ombros, evita a necessidade de usar bancos ou escadas. Veja outras recomendações:

Calçados firmes: dentro de casa, o ideal é usar sapatos fechados com solado de borracha, que oferecem mais firmeza que chinelos ou meias.

Escadas seguras: as escadas devem ter corrimão dos dois lados e todos os degraus precisam estar em bom estado e, se possível, com faixas antiderrapantes.

Organização é tudo: mantenha os cômodos organizados e os pisos livres de objetos que possam causar tropeços, como sapatos, caixas ou pequenos móveis. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.