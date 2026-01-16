Assine
overlay
Início Casa e Decoração
CUIDADOS

Como deixar sua casa mais segura para evitar quedas de idosos

Tapetes antiderrapantes, barras de apoio e iluminação correta; veja dicas simples e baratas para adaptar os ambientes e prevenir acidentes domésticos

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
16/01/2026 14:36

compartilhe

SIGA
x
Como deixar sua casa mais segura para evitar quedas de idosos
Atenção e cuidado com a saúde dos idosos são fundamentais para prevenir acidentes domésticos e garantir bem-estar. crédito: Vlada Karpovich de Pexels

Embora quedas possam acontecer com qualquer pessoa, elas representam uma ameaça significativa para idosos, podendo levar a fraturas graves e perda de autonomia. A boa notícia é que muitas dessas situações podem ser evitadas com adaptações simples e de baixo custo no ambiente doméstico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Transformar a casa em um lugar mais seguro não exige grandes reformas. O primeiro passo é identificar e corrigir os principais pontos de risco, que muitas vezes passam despercebidos na rotina diária. A prevenção é a melhor ferramenta para garantir o bem-estar e a independência de quem já passou dos 60 anos.

Leia Mais

Adaptações que fazem a diferença

Pequenas mudanças nos cômodos mais utilizados podem reduzir drasticamente as chances de um acidente. O banheiro, por exemplo, é um dos locais mais perigosos devido às superfícies escorregadias. A instalação de barras de apoio ao lado do vaso sanitário e dentro do box do chuveiro oferece um ponto de suporte essencial. O uso de tapetes antiderrapantes, tanto dentro quanto fora do box, também é fundamental para evitar escorregões.

A iluminação adequada é outra aliada poderosa. Corredores, escadas e o caminho entre o quarto e o banheiro devem estar sempre bem iluminados, principalmente durante a noite. Interruptores de luz de fácil acesso, próximos à cama e às portas, ou o uso de luzes noturnas com sensor de presença, são soluções práticas e eficientes.

Fios elétricos soltos e tapetes com pontas levantadas são verdadeiras armadilhas. Certifique-se de que todos os fios estejam presos às paredes ou organizados em canaletas. Quanto aos tapetes, prefira modelos com base emborrachada ou fixe-os no chão com fita adesiva dupla-face para que não se movam com facilidade.

Outras dicas importantes para o dia a dia

Além das modificações no ambiente, algumas práticas diárias contribuem para a segurança. Manter os objetos de uso frequente em prateleiras de fácil alcance, entre a altura da cintura e dos ombros, evita a necessidade de usar bancos ou escadas. Veja outras recomendações:

  • Calçados firmes: dentro de casa, o ideal é usar sapatos fechados com solado de borracha, que oferecem mais firmeza que chinelos ou meias.

  • Escadas seguras: as escadas devem ter corrimão dos dois lados e todos os degraus precisam estar em bom estado e, se possível, com faixas antiderrapantes.

  • Organização é tudo: mantenha os cômodos organizados e os pisos livres de objetos que possam causar tropeços, como sapatos, caixas ou pequenos móveis.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

casa dicas idosos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay