'Coisa de gângster'

“Até onde irá a inesgotável capacidade de Donald Trump de macular a imagem dos EUA? Sua autorização para que o assessor de comunicação Jason Miller ajudasse na fuga de Flávio Bolsonaro é uma atitude típica de gângster. O senador e ex-candidato derrotado democraticamente nas urnas chegou com sua família aos EUA. A fuga contou também com a ajuda do presidente da Argentina, Javier Milei, que reservou um avião de luxo da Baires Fly S.A. – empresa investigada por fraudes em compras públicas de medicamentos. Donald Trump, nesta cesta de indignações como comandante da Casa Branca, concedeu visto provisório a Flávio e à sua família. Se o Brasil momentaneamente se livra de um político medíocre que, mesmo recebendo mais de 59 milhões de votos nas urnas, preferiu fugir do país como investigado por corrupção, este manda um desrespeitoso sinal aos seus eleitores – os mesmos cidadãos que cumpriram com dignidade seus deveres nas urnas no segundo turno, em 25 de outubro. Chamando-os indiretamente de idiotas, o filho de um golpista de Estado como Jair Bolsonaro e senador derrotado democraticamente preferiu fugir do país para agora fazer companhia, entre outros, ao seu irmão também fugitivo, Eduardo Bolsonaro. E tudo isso para gozar das benesses de um presidente dos EUA que age como um verdadeiro 'licenciador de fugas'.”

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PAULO PANOSSIAN - São Carlos – SP