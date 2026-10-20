FlightSafety International e Honda Aircraft Company firmam parceria para oferecer novo curso aos pilotos do HA-420

A FlightSafety International, Inc. (FSI), empresa líder global em treinamento aeronáutico e tecnologia de simulação, anunciou hoje a ampliação de sua parceria de longa data com a Honda Aircraft Company. A partir de agora, será oferecido um novo curso de domínio de operações em pista para pilotos dos modelos HA-420 Elite e Elite II.

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Desenvolvido em colaboração com a Honda Aircraft Company, o curso imersivo de treinamento tem como foco aprimorar a competência dos pilotos para garantir operações mais seguras. Essa nova opção voluntária reflete o compromisso mútuo das empresas em promover a segurança da aviação por meio de treinamentos especializados.

“Há mais de 75 anos, a missão da FlightSafety tem sido promover a segurança da aviação por meio de treinamentos que abordam os desafios reais enfrentados pelos pilotos”, disse Ben Carter, vice-presidente executivo de Operações de Centros de Treinamento da FlightSafety International. “Este novo curso reflete nosso compromisso contínuo em colaborar com nossos parceiros OEM para oferecer um treinamento especializado que reforça habilidades críticas e apoia tomadas de decisão mais seguras em condições desafiadoras”.

“Como parte do nosso compromisso mais amplo de oferecer uma experiência excepcional de propriedade que vai muito além da entrega da aeronave, estamos capacitando os operadores de HondaJet com ferramentas e conhecimentos adicionais para aumentar a confiança, aprimorar a proficiência, reforçar a prontidão operacional e maximizar o desempenho de suas aeronaves”, disse Amod Kelkar, vice-presidente sênior e diretor comercial da Honda Aircraft Company. “Temos orgulho de fazer parceria com a FlightSafety para apoiar nossos operadores com este treinamento líder de mercado”.

Com duração de 5,5 horas, o curso combina e-learning, sessões de orientação inicial e de análise pós-treinamento, além de treinamento em um simulador de voo completo de nível D, e está disponível mediante solicitação em Greensboro, na Carolina do Norte, e em Farnborough, no Reino Unido. Nas próximas semanas, a equipe de vendas da FlightSafety International (FSI) entrará em contato com os operadores do HondaJet para fornecer informações sobre o novo curso, incluindo uma oferta promocional especial de lançamento, disponível por tempo limitado. Os operadores interessados em saber mais devem entrar em contato com seu representante da FlightSafety.

Sobre a FlightSafety International Inc.

A FlightSafety International é a principal empresa profissional de treinamento em aviação do mundo, além de fornecedora de simuladores de voo, sistemas visuais e visores para organizações educacionais, comerciais, governamentais e militares. Em 2026, a empresa comemora seu 75º aniversário, marcando mais de sete décadas de avanço na segurança da aviação por meio de programas rigorosos de treinamento prático oferecidos a pilotos, técnicos e outros profissionais de mais de 170 países. A FSI opera atualmente uma frota global de simuladores avançados em centros de aprendizagem e locais de treinamento em seis continentes. Para mais detalhes, acesse flightsafety.com.

Sobre a Honda Aircraft Company

A Honda Aircraft Company, subsidiária integral da American Honda Motor Co., Inc., é responsável pela pesquisa, desenvolvimento, vendas, marketing, atendimento ao cliente e fabricação do inovador HondaJet Elite II. Fundada em 2006, sua sede mundial está localizada na Carolina do Norte. As entregas globais do HondaJet ultrapassaram a marca de 250 unidades em 2024. Atualmente, a empresa desenvolve sua aeronave mais recente, o HondaJet Echelon, com capacidade para 11 passageiros. Ele será produzido na Carolina do Norte, juntamente com o HondaJet Elite II. Enquanto isso, a Honda Aircraft continua promovendo o slogan global da marca Honda: “O Poder dos Sonhos: Como Nós Movemos Você”. Saiba mais no Honda Digital FactBook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261020940229/pt/

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Assessoria de Imprensa da FSI

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