Entre no túnel do tempo com Maurício Manieri

O cantor e compositor Maurício Manieri chega à capital mineira para apresentar o show “Classics: tour inesquecível”, nesta sexta-feira (23/10), no Minascentro. O repertório traz sucessos da carreira dele e clássicos do pop romântico.

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“Vou tocar alguns hits em espanhol, italiano, inglês e em português, claro. Canto e toco piano em uma música do Luiz Carlos, do grupo Raça Negra, acompanhado por cordas e com arranjo meu. Ficou muito legal”, conta, prometendo “canções que marcaram gerações”.



Presley e Richie

Outras atrações do repertório são Elvis Presley e Lionel Richie. “Tem muita coisa legal dos anos 1970 e 1980. Deixo tudo do meu jeito, com a minha cara”, explica. “O espetáculo está muito lindo, com superbanda, cenário bonito e bem-feito”, diz.



Manieri espera lotar o Minascentro, feliz com o resultado de sua turnê nacional. “Serão duas horas de show, pena que passa rápido. Depois que termina, dá uma saudade do povo... Gosto muito de tocar em BH, onde o público é quente, dança e canta junto comigo.”



O artista afirma que “Classics” marca um momento especial de sua carreira. “Sempre tive vontade de fazer espetáculo assim, é uma bênção ter esta possibilidade agora. Gosto muito do palco, é um lugar no qual me divirto muito. Tem artistas que entram ali e, muitas vezes, parecem não estar a fim, é mais um trabalho, uma obrigação. No meu caso não, o público percebe que estou me divertindo também. Canto, toco piano, danço e trago comigo uma superbanda”, comenta.



Prometendo à plateia “montanha-russa de emoções”, ele diz que o público é peça fundamental do show. “Modéstia à parte, o espetáculo é de nível internacional. Vamos nos apresentar em breve no México e queremos ir a outros países também”, afirma.



A música tem o poder de marcar a vida das pessoas, garante Maurício. “Você escuta o comecinho e já começa a viajar no tempo. Isso acontece comigo. Músicas marcaram a minha vida desde pequenininho. Tem músicas que me lembram meu pai e meu irmão Marcelo, que infelizmente já se foram.”



Marco Manieri, de 16 anos, filho de Maurício, vai cantar com o pai em BH. “Confesso que está sendo ótimo. Ele é um cara novo, mas sabe muito de música. Vamos ver se seguirá a carreira. Disse que virou fã das minhas canções e vem insistindo para que eu volte a compor, o que já comecei a fazer”, revela.



“CLASSICS: TOUR INESQUECÍVEL”

Show de Maurício Manieri. Nesta sexta-feira (23/10), às 21h, no Minascentro (Avenida Augusto de Lima, 785, Centro). Ingressos de R$ 195 a R$ 590, à venda na plataforma Sympla.



Outras atrações

>>> NETO BELLOTTO

Cantor, arranjador, produtor e contrabaixista da Filarmônica de Minas Gerais, Neto Bellotto apresenta o show “Clube da Esquina: tributo”, nesta

sexta-feira (23/10), às 20h30, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Idealizado por ele, o espetáculo traz canções de Milton Nascimento e cia. com abordagem contemporânea. Julia e Lira Guedes, netas de Beto Guedes, são as convidadas especiais da noite. Ingressos de R$ 60 a R$ 120, à venda na plataforma Sympla.



>>> MARQUIM D’MORAIS

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O cantor, compositor, mestre de capoeira e arte-educador Marquim D’Morais levará o show “Muita estrada e pouco chão”, às 18h deste sábado (24/10), ao Espaço Mulheres da Quebrada (Rua Carlos Etiene, 32, Serra). Às 16h e 19h30, haverá sarau com o Coletivo Avuante. Marquim interpreta 20 canções compostas ao longo de seus 25 anos de carreira. Entrada franca.