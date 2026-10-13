Geoglifos do Acre: desenhos gigantes na Amazônia intrigam pesquisadores e guardam mistérios milenares

As pesquisas arqueológicas sobre os geoglifos do Acre começaram na década de 1970 e, desde então, vêm ampliando o conhecimento sobre essas estruturas. Estudos indicam que elas foram construídas em diferentes períodos, aproximadamente entre 200 a.C. e 1300 d.C., por antigas populações indígenas da Amazônia. Foto: Reprodução do Youtube Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo