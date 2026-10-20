Shaquille O’Neal leva a musculação a sério aos 54 anos: sua rotina de treinos no estilo fisiculturista chama atenção pela frequência com que ele vai à academia

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

O lendário jogador da NBA Shaquille O'Neal tem dedicado horas à musculação para desenvolver o próprio físico na academia. Em vídeo recente compartilhado durante os exercícios, o astro brincou sobre atingir uma forma semelhante à de Arnold Schwarzenegger ao declarar: "Aí vou eu, Arnold Shaqanager".

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A rotina de Shaq acontece quatro dias por semana, com cada sessão durando cerca de uma hora. O tempo é distribuído em duas etapas:

vinte minutos dedicados ao exercício cardiovascular de baixa intensidade;

tempo restante voltado ao levantamento de pesos.

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Rotina de exercícios e poses

O treino recente do atleta inclui séries com muitas repetições de crucifixo no cabo para a região peitoral. Na sequência, Shaq se posiciona em um banco inclinado para executar uma variação de puxada alta dorsal.

Com sua estrutura corporal de 7 pés e 1 polegada e capacidade atlética, ele movimenta cargas pesadas nos cabos. O vídeo gravado termina com poses clássicas de fisiculturismo, incluindo o duplo bíceps de costas e a expansão dorsal posterior.

As séries longas de repetições favorecem o aspecto preferido de Shaq na musculação: o inchaço muscular conhecido como pump. Essa preferência técnica coincide diretamente com a abordagem clássica de Arnold Schwarzenegger.

Adaptações e histórico físico

O desgaste físico acumulado após anos no basquete profissional e uma cirurgia de substituição do quadril realizada em 2023 impedem Shaq de correr como antes.

Em relato concedido à revista "MH", o atleta explicou suas sensações: "Minha parte favorita do treino é quando sinto um bom pump, especialmente no bíceps. Meus braços estão com uma aparência ótima e muito jovem".

Na mesma ocasião, ele comentou a dificuldade com atividades aeróbicas: "Minha parte menos favorita do treino é quando preciso correr na esteira; não consigo mais correr e isso é triste. Eu costumava ser o melhor atleta de todos os tempos e agora tenho que caminhar na esteira".

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O foco nos treinos aumentou após Shaq perder 25 kg adquiridos durante a COVID. Atualmente, ele mantém cuidados rigorosos com a própria força e aptidão física.