Grupo Gazin: TOP 3 melhores empresas para trabalhar

O Grupo Gazin conquistou, pelo quarto ano consecutivo, um lugar no pódio do ranking Great Place to Work (GPTW) Brasil. A conquista reflete a trajetória do grupo — que atua no varejo, atacado, indústria e serviços — e suas práticas relacionadas à cultura organizacional, gestão humanizada e valorização de pessoas.

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A confirmação ocorreu durante a cerimônia oficial de premiação na noite de terça-feira (06/10), no Espaço Unimed, em São Paulo, para uma plateia de 1.300 pessoas. O evento reuniu lideranças corporativas, especialistas em Recursos Humanos e representantes das principais companhias do país para reconhecer as organizações que se destacaram pelo clima organizacional e pelo nível de confiança entre colaboradores e gestão.

A premiação deste ano integra a 30ª edição do GPTW Brasil, que contou com a participação de mais de 5 mil empresas. As organizações foram divididas em três categorias, de acordo com o número de funcionários: Médias (100 a 999), Grandes (1.000 a 9.999) e Gigantes (10 mil ou mais). Juntas, as vencedoras impactam mais de 5 milhões de pessoas e representam 3,29% das participantes.

Terceira colocada na categoria Gigantes, a Gazin nasceu em 1966, em Douradina, no interior do Paraná, como uma loja de móveis e eletrodomésticos. Hoje, atua também nos setores industrial, de serviços financeiros e e-commerce, somando cerca de 400 lojas e 12 fábricas de colchões, molas e estofados. A expectativa de faturamento para este ano é de R$ 14,4 bilhões.

Para sustentar esse crescimento, a empresa aposta na combinação de gestão humanizada, desenvolvimento profissional e oportunidades de ascensão na carreira. Apenas no ano passado, 787 funcionários foram promovidos internamente e 708 assumiram posições de liderança. “Nossos funcionários enxergam chances reais de crescimento pessoal e profissional”, afirma Gilmar Alves de Oliveira, presidente do Grupo Gazin.

O próprio executivo é exemplo dessa cultura: começou na empresa como vendedor aos 17 anos e passou pelos cargos de gerente de loja, gerente de indústria e diretor comercial até chegar à presidência.

Uma das principais portas de entrada para posições de liderança é o Programa de Formação Gerencial. Nele, colaboradores indicados por seus gestores passam por um processo de avaliação e, durante um ano, alternam treinamentos técnicos e experiências práticas. O currículo abrange gestão financeira, contabilidade, compras, margem e vendas, além de conteúdos ministrados por parceiros externos. A Gazin subsidia de 50% a 100% do valor de cursos técnicos, graduação, pós-graduação e idiomas. Em 2025, o investimento da companhia em educação ultrapassou R$ 640 mil.

A retenção de talentos também faz parte das práticas da empresa, que conta com profissionais com mais de 16 anos de casa, incluindo colaboradores com duas, três e até quatro décadas de atuação. “A Gazin transmite muita segurança para os funcionários”, destaca Oliveira, relacionando essa permanência à perspectiva de evolução profissional e à diversidade de caminhos oferecida pelo grupo.

Rigor e celebração

A avaliação do GPTW considera auditorias de práticas culturais e pesquisas anônimas respondidas diretamente pelos funcionários, abordando fatores como oportunidade de crescimento, qualidade de vida, liderança e orgulho de pertencer.

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Durante a cerimônia, a delegação do Grupo Gazin subiu ao palco para receber o troféu. “Estar no pódio pelo quarto ano consecutivo reforça que o nosso maior patrimônio sempre foi e continuará sendo as pessoas. Esse prêmio pertence a cada um dos nossos colaboradores, que constroem diariamente um ambiente de respeito, cooperação e orgulho”, conclui Gilmar.