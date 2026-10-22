Aos 83 anos, comissária faz o último voo após 63 anos e meio de carreira e se despede com salva de jatos de água

Carol Fair encerra sua trajetória de 63 anos e meio na aviação ao realizar seu último voo comercial. Aos 83 anos, a profissional atua no voo 733 da American Airlines, que liga Londres a Charlotte.

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Com essa escala final, Carol se aposenta na primeira posição da lista de antiguidade entre cerca de 30 mil comissários da empresa. Outras duas mulheres possuem registros mais antigos, mas já deixaram de voar sem oficializar a aposentadoria.

A rota britânica carrega valor simbólico na carreira da tripulante. Em 15 de junho de 1987, Carol trabalhou no voo inaugural entre Charlotte e Londres pela Piedmont Airlines. A ocasião representou sua transição de aeronaves menores, como o modelo DC-3, para o jato Boeing 767.

Homenagens e reconhecimento na aviação

A celebração da despedida inclui uma saudação com jatos de água, honraria comum para comandantes veteranos e rara para comissários. Carol declarou que era o momento certo para parar, satisfeita por ter alcançado o topo da carreira.

O legado da comissária reúne presenças nos salões da fama da aviação da Carolina do Norte e do Tennessee, além de destaque recente no Sullenberger Aviation Museum. Em 2008, ela ingressou no Hall da Fama dos Transportes da Carolina do Norte por defender os direitos da classe e divulgar a história da aviação regional.

A trajetória profissional começou em 1963 na Piedmont Airlines, logo após a empresa abrir vagas para mulheres. Antes de conseguir a colocação, Carol havia sido rejeitada pela própria American Airlines sob a justificativa de que não possuía o perfil da companhia aérea.

Pioneirismo contra restrições

Carol pertence à primeira geração de comissárias que enfrentou regras severas de conduta no trabalho. No início daquela época, as funcionárias eram submetidas a pesagens constantes, proibição de casamento e aposentadoria obrigatória ao atingirem 32 anos de idade.

Entidades como a Association of Flight Attendants e a Association of Professional Flight Attendants lideraram os avanços por condições justas no ambiente corporativo. Sua amiga próxima Meba Thompson, admitida em 1969 e uma das organizadoras da festa de despedida, participou da fundação sindical interna.

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A expansão da Piedmont ajudou a transformar o aeroporto de Charlotte em um dos maiores centros de conexão dos Estados Unidos antes das fusões com a US Airways e a American Airlines. Nos últimos anos de serviço, Carol dedicou-se às rotas internacionais ao lado de colegas veteranos e pilotos que possuem menos tempo de vida do que a carreira dela nos ares.